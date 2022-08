La Mantide torna in onda il 5 settembre ma, intanto, questa sera l’appuntamento è già con il finale di stagione. Carol Bouquet e la sua mantide hanno conquistato il pubblico di Canale5 che, però, non ha regalato buoni ascolti alla miniserie-thriller elogiata dalla critica in Patria e in cui l’attrice ha prestato il volto a Jeanne Deber, famigerata serial killer che ha terrorizzato il Paese 25 anni prima.

Chi ha seguito la serie ieri sera sa bene che la donna è uscita dall’isolamento solo perché si è offerta di aiutare le autorità a rintracciare un suo imitatore. Il sovrintendente Ferracci, il poliziotto che all’epoca era riuscito a catturarla, bisognoso del suo aiuto, ha deciso di dire sì alla sua richiesta: avere come interlocutore il figlio Damien, che è diventato poliziotto proprio per riscattare gli efferati crimini della madre.

La programmazione di Canale5 prevede una vera e propria maratona questa sera ma anche una sorta di replica degli episodi finali il prossimo 5 settembre, ma cosa vedremo? Il copycat continua la sua fatale imitazione. I corpi si accumulano e la Mantide si rivela più che mai essenziale per le indagini fino a quando l’imitatore mette la polizia sulle tracce di un corpo gettato in un pozzo diversi mesi prima, un crimine che apparentemente non fa riferimento a nessuno degli omicidi della Mantide a meno che la donna non abbia ammesso tutto all’epoca, forse ha davvero ucciso il marito e padre di Damien?

Nel finale de La Mantide, Damien rivela il suo segreto a Lucie chiedendole di andarsene, convinto che sia una minaccia per lei e la sua famiglia. Lei si trasferisce a vivere con l’amica Virginia, questo basterà a tenerla al sicuro? il resto lo scopriremo solo nel finale in onda oggi, 31 agosto, su Canale5 o in replica la prossima settimana.