Il finale di The Sinner 4 va in onda in prima tv la notte tra il 31 agosto e il 1° settembre, mettendo fine alla serie thriller antologica anche nella programmazione in chiaro.

Il finale di The Sinner 4 rappresenta anche la conclusione della serie, che in Italia è stata diffusa in anteprima dalla piattaforma Mediaset Premium, per poi arrivare in chiaro sul Canale 20 Mediaset dal 2018. La quarta stagione, disponibile dal marzo 2022 sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity+, si conclude con gli episodi in onda nella seconda serata del 31 agosto sul canale 20 del digitale terrestre.

Negli ultimi due episodi di The Sinner 4, si giunge alla verità sui responsabili del traffico di esseri umani sull’isola. Ecco le trame degli episodi 7 e 8 in onda su Canale20, subito dopo The Equalizer, a partire dalle 23:45.

Il cerchio si stringe e Harry Ambrose ha pochissime opzioni a disposizione. Scopre che sull’isola ha luogo un traffico di migranti, ma non può fidarsi di nessuno, neanche di Meg e di Raskin. Mentre è alla ricerca di prove per inchiodare le persone coinvolte nel traffico, si trova a dover affrontare situazioni che lo mettono gravemente a rischio, fino a trascinarlo dalla parte sbagliata della legge.

Dopo una serie di indagini, si scopre che dietro il traffico di clandestini si nascondeva Verne Novak e che erano coinvolti anche Sean, Colin e Don.

