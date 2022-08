Nell’accezione più classica, Be Here Now degli Oasis è la storia di un successo che sfugge di mano. Nel 1997 Noel e Liam Gallagher sono ancora due sbarbi, almeno in termini di presa di coscienza. 30 anni il primo, 25 e tante scazzottate il secondo, con quella grossa responsabilità di aver reso internazionale il brit pop in una decade che soffre ancora tantissimo quei grandi assenti che sono i Beatles.

Dopo Definitely Maybe (1994) e (What’s The Story) Morning Glory? (1995), gli Oasis sono sulle bocche e sulle cuffie di tutti. A motivarli è un assegno in bianco sul quale scrivere la cifra che dovranno spendere per il nuovo disco. Così Noel e Liam si ritrovano nella tenuta di Mick Jagger sull’isola di Mustique insieme a Johnny Depp e Kate Moss, e lì il grande dei Gallagher inizia a scrivere il disco insieme al produttore Owen Morris.

Keith Cameron, nel libro Last Orders, scrive che secondo Noel gli Oasis si sono fatti “più grandi, oso dire, di Dio”, citazione colta dal momento che John Lennon disse più o meno la stessa cosa 31 anni prima di Be Here Now, ai microfoni di Maureen Cleave del London Evening Standard: “I Beatles sono più popolari di Gesù Cristo, adesso”.

Noel e Liam hanno il mondo tra le mani, con un potere che nel loro caso logora chi ne dispone: il disco non è all’altezza. Se negli album precedenti ogni traccia era una cartuccia esplosiva, in Be Here Now c’è tutta l’ostentazione di una psichedelia che gli Oasis non controllano, e lo dimostra quella bolla diluita che è All Around The World e tutto il mood Noel-centrico, quasi patologico, seppur ammorbidito dalla bellissima Stand By Me.

La stagione d’oro del brit-pop, con questo disco, viene quasi gambizzata. Se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, con Be Here Now degli Oasis impariamo che i tizi di Manchester sanno creare e distruggere, ma anche che nella loro squadra c’è un Bonehead ancora in grado di sfornare cose memorabili di cui, delusi o meno, ancora oggi parliamo. Ce ne fossero, flop del genere.

Continua a leggere su optimagazine.com