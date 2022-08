Sta facendo il suo esordio sul mercato la prima beta dell’aggiornamento con Android 13 e One UI 5.0, per quanto concerne il Samsung Galaxy S21. Dopo alcuni test interni che sono stati avvistati sul top di gamma lanciato nel 2021, senza dimenticare il Samsung Galaxy S20, occorre dunque fare il punto della situazione ed aggiungere qualcosa rispetto a quanto riportato ad inizio agosto. Insomma, vediamo come stanno evolvendo le cose per dispositivi che ancora oggi sono molto diffusi qui in Italia e nel resto d’Europa.

Dove è stata avvistata la prima beta dell’aggiornamento con Android 13 e One UI 5.0 in queste ore

Per farvela breve, come riporta SamMobile questo nuovo importante aggiornamento software è disponibile anche per la serie dei Samsung Galaxy S21 che risulta disponibile nel Regno Unito. Secondo quanto raccolto in queste ore, il pacchetto contiene la versione firmware etichettata con la sigla G99xBXXU5ZVHE ed ha un peso per il download pari a 1.957,47 MB. Inutile dire che, con ogni probabilità, la beta non metterà mai piede in Italia, visto che la strategia del produttore coreano è ormai chiara da anni sotto questo punto di vista.

Chi avrà modo di testare la beta dell’aggiornamento in questione, potrà toccare con mano sul proprio Samsung Galaxy S21 funzionalità come gli sfondi delle chiamate separati per ogni contatto, notifiche di attivazione per ogni app, impostazioni della lingua per app e prestazioni migliorate. Insomma, ci sono tante buone ragioni per rendersi conto se il firmware sia pronto per una diffusione su larga scala in versione definitiva. A tal proposito, le prossime due settimane saranno molto importanti per farsi un’idea più precisa sotto questo punto di vista.

Staremo a vedere come andranno le cose qui in Italia per tutti coloro che si ritrovano con un Samsung Galaxy S21, dopo i dettagli trapelati in mattinata.