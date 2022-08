Delitti in Paradiso 11 va in pausa, ma per un periodo molto breve. La commedia poliziesca di BBC One non va in onda su Rai2 il 31 agosto e ripartirà a metà settembre con i restanti episodi della stagione.

Delitti in Paradiso 11 non andrà in onda per due settimane dopo il quarto episodio che ha visto l’uscita di scena di uno dei volti principali dello show. Mercoledì scorso è andato in onda l’ultimo episodio di Florence Cassell, la sergente interpretata da Joséphine Jobert, che ha lasciato la serie per la seconda volta.

Per il momento la programmazione di Delitti in Paradiso 11 si ferma: saltano gli appuntamenti del 31 agosto e del 7 settembre, per poi riprendere a partire dal 14 e terminare il 28 settembre, con gli ultimi sei episodi della stagione. Come sempre Rai2 ne trasmetterà due a sera, ogni mercoledì in prima serata e in prima visione assoluta per l’Italia. Lo stesso vale per Professor T., la serie con cui Delitti in Paradiso 11 si accompagna nella programmazione del mercoledì sera di Rai2: anche per il poliziesco inglese, remake dell’omonima serie belga, si ferma per due settimane e riparte il 14 settembre, per poi concludersi con l’ultimo episodio il 21 dello stesso mese.

Delitti in Paradiso 11 è disponibile anche in streaming su Raiplay: ogni episodio è reso fruibile gratuitamente sulla piattaforma, per una settimana dalla messa in onda in chiaro.

