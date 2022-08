Ma davvero Decathlon regala una bici elettriche via mail ad alcuni fortunati italiani? Certo che no: il noto venditore di articoli sportivi, esattamente come le potenziali vittime del raggiro, sta subendo (suo malgrado) gli effetti di una nuova campagna di phishing creata ad hoc. Era già successo ad inizio estate e ora siamo al cospetto di una nuova ondata di messaggi che hanno l’unico scopo di far cadere in trappola ignari utenti.

Chiarito che la mail relativa alla presunta promozione Decathlon sia un falso, come è possibile mettersi al riparo dalla truffa? Di certo conoscere il raggiro in ogni suo aspetto funziona. Il messaggio in arrivo via posta elettronica fa riferimento alla volontà della catena sportiva di regalare appunto delle e-bike ad alcuni fortunati clienti. Questi ultimi sono invitati ad accettare la proposta e, al contempo, fornire i propri preziosi dati di pagamento. Questo perché, come riportato dal messaggio, andranno almeno pagati i costi di spedizione dell’ambito premio. La trappola risiede proprio in quest’ultima richiesta. Al proprio indirizzo non si riceverà alcunché; al contrario, i dati personali di carta di credito o debito verranno utilizzati per autorizzare abbonamenti a servizi non richiesti e di certo neppure di qualità.

Come è opportuno comportarsi nel caso in cui si sia caduti in trappola proprio a seguito della ricezione della mail “Decathlon regala una bici elettrica”? Dopo aver fornito i propri dati personali su un metodo di pagamento sarebbe il caso di verificare con il proprio istituto bancario se c’è già stato un addebito indesiderato sul proprio conto o più in generale se risultano già attivi dei servizi aggiuntivi. Dunque bisognerà procedere con il blocco degli abbonamenti non voluti, secondo le casistiche individuali. Di certo alla prossima mail di phishing si presterà maggiore attenzione di fronte a promesse molto allettanti ma altrettanto false.

