C’è trepidante attesa per il debutto di Viola come il Mare e, intanto, Can Yaman e Francesca Chillemi dovranno volare a Venezia per la presentazione della serie durante il Festival del Cinema. In particolare, sui profili ufficiali dei protagonisti si legge: “Francesca Chillemi e Can Yaman ospiti d’eccezione a Venezia. Saranno, infatti, presenti il 6 Settembre all’evento teaser della nuova serie targata Lux Vide e RTI Mediaset. #ViolaComeIlMare andrà in onda prossimamente su Canale 52.

A parte qualche divertente e criticato video di presentazione, non abbiamo ancora visto un vero e proprio promo di Viola come Il Mare e potrebbe essere proprio quello che sarà rivelato al prossimo Festival di Venezia, a quel punto scopriremo anche quando andrà in onda? In un primo momento si è parlato di metà settembre, poi di una data intorno al 20 (data di partenza delle fiction Rai) ma le elezioni politiche hanno cambiato tutto in corsa.

Le ultime novità su Viola come il Mare parlano di una possibile partenza il 30 settembre ma è ancora tutto da confermare. La prima stagione della serie sarà composta da dodici episodi e racconterà la storia di Viola Vitale, la giornalista che dopo essersi occupata di moda a Parigi si trasferisce a Palermo per cercare il padre che non ha mai conosciuto.

Una volta giunta nella sua città natale inizia a lavorare per una redazione web come giornalista di cronaca nera ed è proprio così che conosce il rude ispettore Francesco Demir. I due lavoreranno fianco a fianco sui casi di omicidio con tutto quello che questo implica. Viola come il Mare è basata sul romanzo Conosci l’estate? di Simona Tanzini, è diretta da Francesco Vicario e prodotta da Lux Vide in collaborazione con RTI.