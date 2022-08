Se state pensando ad un fitness tracker di qualità, senza spendere cifre esorbitanti, può come sempre far gola il prezzo dello Xiaomi Mi Band 7 presente su Amazon. Parliamo del braccialetto fitness di ultima generazione ideato da Xiaomi e che si ritrova con un comparto tecnico più intrigante rispetto al modello precedente. Questo step in più a livello tecnologico, inevitabilmente ha generato un aumento di prezzo rispetto proprio ai device relegati alle vecchie generazioni, ma parliamo sempre di cifre piuttosto basse che tra l’altro è possibile già vedere scontate proprio su Amazon.

Interessante chiusura di agosto per Xiaomi Mi Band 7 con offerta Amazon: il prezzo aggiornato in Italia

Nuova promozione, dunque, dopo quella di sei giorni fa. Andiamo quindi con ordine è vediamo l’offerta odierna di Amazon per questo Xiaomi Mi Band 7 e poi le sue specifiche tecniche. Questo braccialetto fitness di ultima generazione è acquistabile al costo di 54,44 euro, cifra che è il risultato di uno sconto del 9% effettuato sul prezzo consigliato in precedenza, quello da listino, di 59,99 euro. Notiamo quindi un piccolo risparmio che potrà sicuramente far comodo a chi sta pensando di acquistare un fitness tracker di qualità ad un costo più conveniente.

Al momento la disponibilità è immediata sul famoso sito di e-commerce e bisogna attendere giusto qualche giorno in più per riceverlo a casa propria. Inoltre si tratta dell’Amazon’s choice di giornata, un acquisto fortemente consigliato dallo stesso store online. A questo punto è giusto inoltrarci nelle specifiche tecniche di questo Xiaomi Mi Band 7 e capire di cosa si tratta. Questo fitness tracker si ritrova con un display AMOLED da 1,62 pollici, può contare su oltre 100 quadranti, ma è il monitoraggio della salute a renderlo davvero appetibile.

Grazie a questo fitness tracker si ha modo di poter conoscere il massimo consumo di ossigeno durante un’attività fisica, ma non solo perché permette anche di monitorare continuamente il livello di ossigeno nel sangue, aspetti fondamentali per la salute dell’organismo. Chiaramente lo Xiaomi Mi Band 7 monitora la frequenza cardiaca in tempo reale, permette di conoscere la calorie bruciate durante un allenamento o di tutto il giorno, senza poi trascurare i passi effettuati. C’è la possibilità infine di scegliere tra oltre 110 attività sportive da monitorare.

