Il nuovo singolo degli Arctic Monkeys dimostra che il batterista Matt Helders, quando pochi mesi fa parlava del nuovo disco, aveva ragione: “Riprende il discorso cominciato con Tranquility Base Hotel & Casino”.

There’d Better Be A Mirrorball fa proprio questo: fa da strascico, sia sonoro che emozionale, all’album del 2018 con il quale il frontman Alex Turner ha risposto al suo blocco dello scrittore, forse inevitabile dopo una bomba come AM (2013) e con un’aspettativa molto alta da parte del pubblico.

Con Tranquility gli Arctic Monkeys ci hanno mostrato la loro parte più jazz e intimista, non senza influenze prog, psychedelic pop e fusion, perché del resto sin dagli esordi la band di Sheffield ci ha abituato alle sfumature nostalgiche e vintage.

Ora Alex Turner non è più il surf rocker con il ciuffo à la James Dean. È più un Ted Kramer che racconta le sue ombre. There’d Better Be A Mirrorball è il primo estratto ufficiale da The Car che vedrà la luce il 21 ottobre 2022.

Nel video firmato dallo stesso Turner vediamo la band in un contesto intimo, impegnata a registrare la traccia tra luci bokeh, filigrana e graffi sulla pellicola, nel mood che è tipico degli anni ’70 del mellotron e del mai abbandonato pianoforte. Negli ultimi giorni è venuto fuori che i Led Zeppelin hanno ispirato il disco, ma non parliamo degli Zep dei primi 4 album: siamo più vicini a quelli di In The Light e No Quarter, quelli più prossimi a una fine inconsapevole che, per fortuna e per speranza, non riguarda invece gli Arctic Monkeys.

Una musica, quella del nuovo singolo di Alex Turner e soci, che si presta benissimo al recitativo degli ultimi Doors, con un ride predominante e un dialogo continuo tra le ottave del pianoforte e degli archi.

Continua a leggere su optimagazine.com

[Verse 1]

Don’t get emotional, that ain’t like you

Yesterday’s still leaking through the roof, that’s nothing new

I know I promised this is what I wouldn’t do

Somehow giving it the old romantic fool

Seems to better suit the mood

[Chorus]

So if you wanna walk me to the car

You oughta know I’ll have a heavy heart

So can we please be absolutely sure

That there’s a mirrorball?



[Verse 2]

You’re getting cynical and that won’t do

I’d throw the rose tint back on the exploded view

Darling, if I were you

And how’s that insatiable appetite?

For the moment whеn you look them in the eyеs

And say “Baby, it’s been nice”

[Chorus]

So do you wanna walk me to the car?

I’m sure to have a heavy heart

So can we please be absolutely sure

That there’s a mirrorball for me?

Oh, there’d better be a mirrorball for me