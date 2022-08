Il nuovo singolo di Biagio Antonacci è Telenovela. L’annuncio arriva dallo stesso cantautore che sui social mostra la copertina del brano e comunica la data di uscita.

Telenovela sarà fuori venerdì 2 settembre 2022 ed è un brano prodotto da d.whale e Zef. Biagio Antonacci scrive: “E si ballerà”, ma tra i commenti dei post precedenti all’annuncio aggiunge:

“In un susseguirsi di colpi di scena e rivelazioni inaspettate, degne di una telenovela, le vicende sentimentali possono salvarti la vita, così come possono togliertela. Noi, episodio dopo episodio, giochiamo a volte il ruolo di vittime e a volte quello di carnefici”.

Recentemente Biagio Antonacci ha duettato con Enzo Avitabile nel brano Fatti Miei e ha pubblicato il singolo Seria – con la campionessa Federica Pellegrini protagonista del video – nel maggio 2022. A novembre partirà il suo Palco Centrale Tour con la prima data al Palainvent di Jesolo il giorno 5, fino all’ultimo show al Mediolanum Forum di Assago (Milano) il 20 dicembre.

Il suo ultimo disco in studio è Chiaramente Visibili Dallo Spazio (2019). Per un nuovo album di inediti bisognerà aspettare la fine dell’anno, ma secondo gli ultimi post pubblicati dal cantautore milanese le novità potrebbero essere vicine.

Nel dicembre 2021 Biagio Antonacci è diventato papà per la terza volta con la nascita di Carlo, primo nato dalla sua relazione con Paola Cardinale. Per celebrare il fiocco azzurro, il cantautore aveva scritto: “Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita”. Nel marzo 2022, inoltre, l’artista aveva dedicato al suo terzogenito una lettera piena d’amore:

“Quando sei venuto al mondo, sei apparso come una divinità antica – faccia bianca, occhi aperti – rendendo sacra tua madre e me nuovamente padre. Sei all’inizio… fragile come una bolla di sapone nel vento. Ma crescerai, fin troppo in fretta – la stessa con cui io, stanotte, guardo avanti e sogno per te”.

L’album atteso per il 2022 sarebbe il sedicesimo della sua carriera discografica. Nel nuovo singolo di Biagio Antonacci, Telenovela, potrebbero esserci tutte le sfumature del prossimo disco.

