Il rientro dalle vacanze e il ritorno alla routine quotidiana può comportare uno stato di agitazione e ansia. Anche se non si tratta di un vero e proprio disturbo psicologico, la “sindrome da rientro” è stata al centro di numerosi studi e oggetto di pubblicazioni.



Questa situazione si verifica quando, terminate le vacanze, si avverte la nostalgia di luoghi e situazioni. Può accadere soprattutto in quelle persone che per motivi di studio o lavoro vivono lontano dalla propria famiglia e, dopo aver trascorso qualche settimana di vacanza coi propri cari, devono ritornare a vivere la vita lontani dai luoghi dell’infanzia.



La “sindrome da rientro” ha natura transitoria ed è dovuta soprattutto a una situazione di stanchezza o di stress pregressa, dovuta nella maggior parte dei casi a motivi di lavoro, che non è stata risolta. Si manifesta con difficoltà nel dormire, che comporta una serie di conseguenze durante la giornata: scarsa concentrazione, costante sensazione di sonno, difficoltà nelle relazioni sociali, cattivo umore.

Per evitare la “sindrome del ritorno” è opportuno rispettare una serie di regole in modo da rendere il ritorno alla vita quotidiana meno traumatico.

Tornare dalle vacanze qualche giorno prima di ricominciare a lavorare, in modo da non rendere troppo brusco il passaggio dall’assenza di routine alle attività quotidiane;

Dedicarsi ai propri hobby per non lasciare che gli impegni occupino al 100% i nostri pensieri. In particolare, se abbiamo coltivato qualche interesse durante le vacanze è utile trasferirlo anche nella routine quotidiana (ad esempio finire un libro iniziato mentre eravamo al mare)

Una volta rientrati, porsi dei piccoli obiettivi di breve termine, facilmente raggiungibili, per poi affrontare in modo graduale sfide più complesse.