L’annunciata serie tv su Boris Johnson arriva su Sky in apertura di stagione: co-sceneggiata e diretta da Michael Winterbottom, This England è la miniserie Sky Original in 6 episodi che raccontano i tumultuosi primi mesi da premier dell’ormai uscente BoJo.

Protagonista della serie tv su Boris Johnson nei panni dell’inquilino di Downing Street è il vincitore del premio Oscar e del premio Bafta Kenneth Branagh, chiamato ad interpretare uno dei leader dei tories più divisivi e impopolari della storia inglese, passato attraverso la Brexit e la pandemia da Covid, ma caduto sotto i colpi degli scandali relativi alla violazione delle restrizioni che il suo stesso governo aveva imposto.

La trama della serie tv su Boris Johnson si intreccerà con storie internazionali che riguardano diversi Paesi nel mondo. This England (precedentemente annunciata come This Sceptred Isle) si concentrerà sulla prima parte del mandato di Johnson, e in particolare sull’impatto che la prima ondata di Covid-19 ha avuto sul Regno Unito, con un premier alle prese con posizioni contraddittorie (prima aperturiste, poi mirate al lockdown, dopo aver contratto la malattia in modo non lieve), in un racconto della sua controversa vita politica e personale. Tra gli eventi politici raccontati dalla miniserie si snoderanno anche i temi scientifici, con un focus sulla lotta contro la pandemia portata avanti da esperti, scienziati, dottori, infermieri e operatori sanitari impegnati in prima linea per contenere l’emergenza.

Sky ha rilasciato un primo teaser della serie tv su Boris Johnson, per annunciarne il debutto in esclusiva su Sky e in streaming Now dal 23 settembre, quando tutti gli episodi saranno subito disponibili. This England è prodotta dalla Revolution Films di Michael Winterbottom e dalla Passenger di Richard Brown.

