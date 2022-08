Mancano pochissime all’apertura dei cancelli per l’attesissimo concerto di Iggy Pop a Mantova. L’ex frontman dei The Stooges si esibirà questa sera, martedì 30 agosto 2022, presso l’Esedra di Palazzo Te.

Iggy Pop a Mantova questa sera 30 agosto

La data di Iggy Pop a Mantova è il recupero dell’appuntamento precedentemente fissato per il 5 luglio in piazza Sordello. L’artista si era poi trovato costretto a rimandare per un problema alle corde vocali accusato durante una data in Grecia.

Oggi è il grande giorno, e su Ticketone i biglietti sono ancora disponibili. Iggy Pop salirà sul palco insieme alla sua Free Band e all’Orchestra da Camera, con la quale si esibirà con i suoi grandi classici rivisitati con una nuova veste sonora. Il concerto di Iggy Pop a Mantova è l’unica data italiana del cantautore di Muskegon.

Il suo ultimo album in studio è Free (2019). Il 2019, inoltre, è stato l’anno dell’ultima esperienza cinematografica dell’iguana del rock con la sua partecipazione al film The Dead Don’t Die (I Morti Non Muoiono) di Jim Jarmusch, in cui l’ex Stooges ha vestito i panni di uno zombie.

La scaletta del concerto di Iggy Pop a Mantova

Nella scaletta del concerto di Iggy Pop a Mantova non mancheranno i grandi classici del suo repertorio, a partire dall’iconica I Wanna Be Your Dog fino all’intensa The Passenger. Ecco tutti i brani presenti nella setlist.

Rune (Noveller Intro)

Five Foot One

T.V. Eye

I Wanna Be Your Dog

The Endless Sea

Lust for Life

The Passenger

Death Trip

Fun House

Mass Production

Free

Gimme Danger

I’m Sick of You

Down on the Street

Search and Destroy

Prima dell’inizio del concerto di Iggy Pop a Mantova ci sarà un DJ Set a cura di DJ Ringo. Il legame di Iggy Pop con l’Italia, del resto, si è rafforzato con il duetto con i Maneskin sulle note di I Wanna Be Your Slave.

