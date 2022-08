Inutile negarlo, questa guida alle 5 migliori bilance smart fa al caso di molti in questo periodo, giusto al rientro dalle vacanze estive in cui la piena forma è stata minata da aperitivi e cene extra e qualche concessione di dolci in più. Nell’ottica di pensare al proprio benessere nel migliore dei modi e tenere sotto stretta osservazione numerosi parametri corporei, le bilance di ultima generazione vengono decisamente in nostro aiuto. Associandole ad uno smartphone, attraverso apposita app, ecco che possono restituirci informazioni utili e puntuali. La selezione di dispositivi che seguono fa riferimento a diversi brand e tiene conto di ogni esigenza di prezzo per i probabili acquirenti.

Bilancia Xiaomi Mi Body Composition Scale 2

La bilancia Xiaomi è decisamente da un po’ sul mercato ma è ancora una valida soluzione, pure a buon mercato. Oltre al peso corporeo, lo strumento fornisce 13 dati diversi, tra quelli relativi al BMI o IMC (Body Mass Index o Indice di Massa Corporea) ma anche le informazioni su massa grassa, ossea, sui muscoli e l’acqua presente nel corpo. Il bel design compatto e dagli angoli arrotondati si accompagna ad un’elegante colorazione bianca. Lo strumento può essere associato all’app Zepp sulla quale possono essere memorizzati fino a 16 utenti diversi. Il range di peso supportato va dai 100 grammi ai 150 kg e il costo attuale di questo prodotto si aggira intorno ai 19 euro.

Bilancia Jeetif

Una soluzione pure a buon mercato all’interno di questa guida alle 5 migliori bilance smart è quella Jeetif. Esattamente come nel caso dell’alternativa Xiaomi, sono 13 i dati misurati grazie alla tecnologia BIA, tra cui il peso, il BMI, il grasso corporeo, il grasso viscerale, l’ acqua corporea, la massa muscolare e ossea. Grazie all’app Fitdays è possibile tenere costantemente aggiornati i propri progressi, sincronizzandoli con Apple Health, Google Fit e Fitbit. Lo strumento è stato progettato con una lastra di vetro temperato di alta qualità da 5 mm e 4 sensori ed elettrodi che garantiscono un’elevata precisione nelle misurazioni: la colorazione è nera. La soluzione consente la pesatura fino a 180 Kg. Il costo attuale del dispositivo è di circa 25 euro.

Bilancia Healthkeep

Per moltissimi aspetti, la bilancia del brand Healthkeep assomiglia a quelle Jeetif. La soluzione monitora sempre 13 dati legati al benessere fisico ed è collegata all’app Fitdays. Il peso massimo misurabile con la presente bilancia è di 180 Kg: ancora, possono essere tracciati fino ad un massimo di 24 profili contemporaneamente. Il design del prodotto è moderno, la colorazione dello stesso è bianca: il costo attuale è di circa 30 euro.

Bilancia Healthfun

Tra le migliori 5 bilance smart c’è anche quella targata Healthfun che ha un punto di vantaggio rispetto ai modelli precedenti. Oltre a 15 dati sullo stato di benessere corporeo, misura anche la frequenza cardiaca e l’indice della frequenza cardiaca in modo da poter segnalare l’intensità di un allenamento effettuato. Lo schermo del dispositivo è molto ampio e consente di visualizzare un gran numero di informazioni che non sono dunque fruibili solo da app. Il numero di profili associabili contemporaneamente alla bilancia sono 8, riconoscibili dall’apparecchio. L’applicazione di riferimento è Fitdays, la colorazione della bilancia è blu e il suo prezzo di circa 40 euro.

Bilancia Lepulse

Manca all’appello solo il modello Lepulse nell’attuale guida alle migliori bilance smart alle quali fare ricorso a fine estate. Siamo al cospetto di un prodotto professionale ad alta precisione che pure ha tanti punti in comune con il modello precedente. In pratica, i dati misurabili sono sempre 15 ma in più abbiamo pure il monitoraggio della frequenza cardiaca. Il numero di profili associabili con l’applicazione Fitdays è 8 e l’unica colorazione del prodotto è quella nera. La spesa attuale per un eventuale acquisto è pari a circa 53 euro.

