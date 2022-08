Aurora Ramazzotti è incinta e presto sarà mamma. Questa l’indiscrezione di cui si parlava già dalle prime settimane di agosto e che oggi trova conferma.

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, infatti, è sotto gli occhi attenti del settimanale Chi di Alfonso Signorini che all’inizio del mese aveva pizzicato Aurora in una farmacia mentre comprava un test di gravidanza. Al rincorrersi dei rumor non era mancata la risposta della figlia d’arte su TikTok: “Non sono incinta, è solo pancia. Mi piace mangiare”.

Oggi, però, arriva l’indiscrezione che tutti aspettavano: Aurora Ramazzotti è incinta. Lo riporta Chi sul numero in edicola domani, mercoledì 31 agosto.

Per il momento né Aurora né il fidanzato Goffredo Cerza hanno commentato la notizia, tanto meno i genitori Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.

Secondo Chi, i neo-nonni avrebbero riferito ad amici di essere felicissimi di vedere la famiglia allargata. Con la gravidanza di Aurora Ramazzotti si spiegherebbero, quindi, i rumor sul riavvicinamento degli ex coniugi, per il quale si era parlato di un ritorno di fiamma.

La ex coppia, quindi, si è semplicemente stretta intorno alla figlia per condividere con lei la bellissima esperienza della gravidanza. Tutti i dettagli verranno svelati domani, 31 agosto, con l’uscita del numero di Chi.

Recentemente Aurora Ramazzotti ha fatto discutere per una sua provocazione sul rapporto tra gli uomini e il clitoride, con la frase: “Gli uomini non sanno dov’è il clitoride. Donne, insegnatelo”, ha detto sostanzialmente la figlia d’arte, invitando dunque le coppie al dialogo anziché ai tabù.

Per questo, proprio come accadde per il catcalling, Aurora Ramazzotti è stata oggetto di polemiche con l’accusa di volersi mettere in mostra con discorsi posti in modo antipatico e con tono saccente.

Con la notizia di oggi, le polemiche sfumano verso l’attenzione per la novità inattesa: Aurora Ramazzotti sarà presto neomamma.

