Tornano April e Jackson in Grey’s Anatomy 19? Per ora nessun annuncio ufficiale sul rientro in scena della coppia, che era apparsa finalmente riunita nel finale della stagione 18, ma i rumors sull’ennesima potenziale reunion sono partiti da una foto circolata in rete.

A far supporre un ritorno di April e Jackson in Grey’s Anatomy 19 è stato uno scatto che ritrae la piccola attrice e modella Penelope Kapudija, interprete di Harriet Kepner-Avery, dietro le quinte della nuova stagione: il fatto che la figlia di Avery e Kepner fosse sul set, ritratta davanti al suo camerino, ha fatto immaginare ai più una reunion di famiglia nella stagione 19.

Ma l’ipotesi di rivedere April e Jackson in Grey’s Anatomy 19 si è scontrata subito con la realtà, quando qualcuno ha chiesto conto di cosa significasse quella foto ad una dei diretti interessati.

L’attrice Sarah Drew ha smentito il rientro di April e Jackson in Grey’s Anatomy 19, o meglio, ha precisato che il suo personaggio sicuramente non sta per tornare. “April non ci sarà” ha risposto Drew a chi le chiedeva, via Twitter, di un ipotetico nuovo cameo da guest star insieme a Jesse Williams.

Evidentemente Harriet apparirà senza April e Jackson in Grey’s Anatomy 19, magari insieme alla nonna Catherine Fox (Debbie Allen) e ci saranno al massimo dei riferimenti ai suoi genitori in loro assenza.

