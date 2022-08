Dopo anni che provo a dirlo, come san Giovanni Battista voce che grida nel deserto, ecco che di colpo sembrano essersi svegliati tutti. Ne ha scritto prima Gino Castaldo su Repubblica, che mi è parso di vedere spesso in compagnia proprio di coloro che ora apostrofa come portatori di musica discutibile, e in quelle tante occasioni mai con fare censorio, se ne è accororto Mattia Marzi su Rockol, lui che ha provato a essere proprio il cantore di quella genia di scappati di casa che risponde al nome “cantautori indie”, salvo poi ravvedersi in zona Cesarini. Insomma, di colpo si sono accorti tutti che la musica contemporanea fa cagare, e lo dicono, Dio se lo dicono, andando a chiudere le porte quando i buoi sembrano ormai lontani all’orizzonte. Certo, il rischio di essere accusati di essere boomer, anche per Marzi che è un ragazzino, c’è, ma di fatto sembra quasi che la questione generazionale sia diventata di nuovo il cuore del discorso. Come non provare a affrontarla?

La prendo larga, come al solito.

Sere fa siamo stati a cena a casa di amici. Io e mia moglie siamo quindi rientrati piuttosto tardi, almeno per i nostri standard. Il tempo di controllare che tutte le tapparelle siano chiuse, nella notte sono previste piogge, quando sento un botto potentissimo. Subito ritiro su quelle della sala, che danno sulla piazza sottostante, immaginandomi un incidente anche piuttosto imponente. Anche un po’ preoccupato, egoisticamente, perché è lì che ho parcheggiato pochi minuti prima. Mi affaccio in apprensione, e invece niente, tutto tranquillo. Bene, penso, sarà stato un petardo avanzato qualcuno a Capodanno, anche se la cosa mi sembra improbabile. Vado verso la camera quando mia moglie mi viene incontro e mi dice che sotto la finestra del bagno, che dà nella via dove c’è il nostro portone, una via poco trafficata, c’è stato un incidente. Mi affaccio e vedo una macchina schiantata contro ben tre macchine parcheggiate, esattamente davanti al nostro portone. Mia moglie aggiunge che l’autista, un ragazzo con una canotta da giocatore di basket che saltella intorno alla macchina distrutta, sembra essere ubriaco o impasticcato. A vederlo, da quassù, settimo piano, in effetti così sembra. Ci sono delle persone che si sono avvicinate, gente che stava portando il cane a pisciare, per controllare che non ci siano feriti, immagino, e incuriositi dal muoversi buffo del tipo. Mia moglie va a letto, io abbasso le tapparelle del bagno, ma poi cambio idea, e le ritiro su, per vedere cosa succede ora. Immagino stiano per arrivare polizia e carro attrezzi, invece vedo i pisciatori di cani che se ne vanno e il ragazzo che continua a muoversi scomposto lì intorno. Da quassù vedo distintamente che la macchina che ha centrato in pieno ha la fiancata distrutta, la sua del resto ha gli airbag del guidatore e quello del posto cosiddetto del morto, quello al fianco del guidatore, nome non felicissimo, in effetti, aperti, in terra dei pezzi di lamiera. Le altre due auto sono state colpite da quella che la sua auto ha centrato in piena, spinta in avanti come nel domino, ma non mi sembra ci siano enormi danni. Il tipo è da solo in strada, e comincia a guardare quanti danni ha fatto. Poi inizia a armeggiare nel finestrino della sua auto, quella del posto del morto, provando a rimettere l’airbag al suo posto. Impresa ovviamente impossibile. Lo accartoccia, lo piega, al punto che riesce a entrare nella macchina, passando da quella portiera. Inizia a armeggiare anche sull’airbag uscito dal volante, e a questo punto mi viene il sospetto che voglia scappare, come in un film dei fratelli Coen, visto i danni che ha fatto alla sua auto e alle altre. Armeggia finché l’airbag non diventa qualcosa di gestibile, penso, perché lo vedo mettere in moto la macchina, sento il rumore del motore e vedo i tergicristallo che cominciano a muoversi. Prova a partire, ma le due auto, la sua e quella che ha centrato in pieno, sono incastrate. Più accelera più la sua si incunea nell’altra. Alla fine accelera di brutto, e si stacca, portando via praticamente tutto il muso della macchina che ha centrato, e perdendo parte della carrozzeria della sua, un cerchione comincia a muoversi in terra, cascano pezzi di lamiera e plastica. Guardo allibito dalla finestra, tentato di prendere il numero di targa ma impossibilitato a farlo per due motivi precisi, non ci vedo abbastanza bene per leggere un numero di targa dal settimo piano, e ho una certa reticenza per ogni forma di collaborazionismo. Certo, fosse toccato a me, fossi cioè io il padrone dell’auto centrata in pieno, vorrei che qualcuno avesse preso la targa, specie pensando a una improbabile fuga del tipo, ma i sette piani che dividono me e il piccolo fuorilegge vestito da cestista fanno il resto. Il tipo parte, ma dire parte fa già ridere. Perché la macchina procede a strappi, spostandosi in avanti di circa un metro a ogni colpo di acceleratore, facendo un rumore pazzesco, si sentono vetri che sfrigolano, ferro che clanga, non saprei come altro dirlo, roba che potrebbe essere anche un suono di campane. Una accelerata e un metro, non sempre in linea retta, mettendo per altro a rischio anche altre auto parcheggiate, la via è stretta. Fa circa venti metri e poi l’auto si ferma. Ma il tipo non demorde, riaccende e scappa. Perdendo pezzi come pollicino con le molliche di pane nel bosco, al punto che mi chiedo dove mai possa scappare un coglione del genere. E mi chiedo anche se la fuga sia dettata da un innato senso di delinquenza, ha fatto danni per svariate migliaia di euro, indubbiamente, o perché è talmente ubriaco che gli sembra normale così. Di fatto scappa. Quando finisce la strada che vedo dalla finestra del bagno sento ancora un rumore pazzesco. Ci fossero in giro auto della polizia, ma è noto che non ci sono mai in giro auto della polizia, a meno che non debbano venire a rompere i coglioni a noi, non potrebbero che fermarlo, mi dico. Mi chiedo anche se i titolari delle auto si accorgeranno dell’incidente, perché il danno è dalla parte non del guidatore, e magari, nella fretta, uno arriva, sale in auto e si accorge di avere la fiancata distrutta solo quando poi arriva dove deve andare, o anche giorni dopo. Ricordo che un sacco di anni fa è successo che in una delle case in cui ho abitato a una vicina si è staccata una persiana di quelle in legno grezzo. Era al quarto piano e la persiana è caduta di sotto di netto, come una ghigliottina. Ci fosse stato qualcuno lo avrebbe ucciso sul colpo, come in una scena di CSI. Invece ha preso in pieno il muso di una Smart, parcheggiata sul marciapiede lì sotto. Ha colpito la Smart e gli ha staccato di netto il muso, la Smart è fatta praticamente di plastica. I tipi del palazzo, quelli che in ogni palazzo si sentono come titolari di una qualche responsabilità, hanno chiamato l’Amministratore del palazzo, hanno provato a far ragionare la padrona di casa, che invece non era esattamente lucidissima, hanno tolto da terra la persiana distrutta per evitare che qualcuno, camminando, ci si potesse ferire. Appena hanno finito di fare tutto questo, io seguivo anche in quel caso le vicende dalla finestra, continuando a guardarmi sopra per evitare di essere decapitato magari da un’altra persiana, seppur conscio che per la legge dei grandi numeri credo sia praticamente impossibile che due persiane caschino una appresso all’altra dal medesimo appartamento, stavo al terzo piano, appena hanno finito di fare tutto questo è arrivato il padrone della Smart, al telefono, trafelato. Una scena inusuale, perché il tutto non è avvenuto a Milano, dove essere indaffarati e al telefono è un classico, ma nella mia città natale, che ha ritmi decisamente più blandi. Il tipo è arrivato, e salito in auto e se ne è andato. Nessuno dei presenti, lì a pochi passi, lo ha avvisato che una persiana aveva distrutto la sua Smart, staccando di netto il muso, e evidentemente il danno era solo alla carrozzeria, suppongo una omertà mossa dalla paura di dover poi pagare, come palazzo, i danni alla macchina. Il tipo se ne è andato e, suppongo, ore dopo o giorni dopo avrà per la prima volta visto la sua auto davanti e si sarà accorto del danno, cercando di capire cosa mai fosse successo.

Tornando all’altra notte, i pezzi di auto in terra, il cerchione, lo specchietto, i pezzi di vetro e lamiera, suppongo che siano un campanello d’allarme abbastanza chiaro, mi dico, ma proprio mentre me lo dico ecco arrivare uno di quei camion della nettezza urbana, di quelli che lavano le strade facendo passare un enorme tubo sotto le macchine. Ora, passi per una strada dove c’è una macchina semidistrutta, con pezzi di lamiera e vetri in terra, suppongo che ti verrà in mente che sia la scena di un incidente e che quindi forse è il caso di lasciare le cose come stanno, no? No. Infatti vedo l’omino scendere dal camion e cominciare a armeggiare con i detriti. Me ne vado a dormire, raccontando a mia moglie che il tipo è scappato e che probabilmente domani i proprietari delle auto rovinate dovranno andare a fare denuncia contro ignoti, sperando che la polizia incroci i dati con quelli che nel mentre hanno portato auto a aggiustare dai carrozzieri. Lo dico e già mi viene da ridere, perché è una cosa troppo da film americano per essere plausibile.

La mattina dopo mi sveglio, mi affaccio e in effetti la strada è pulita come se ci dovesse mangiare un bambino piccolo, quasi splende. Un dettaglio però mi colpisce. Sotto i tergicristallo delle tre auto coinvolte loro malgrado nell’incidente notturno c’è un biglietto, molto probabilmente con il numero di telefono, se l’ha lasciato il colpevole, o di targa, se l’hanno lasciato i pisciatori di cani, piccoli delatori, del responsabile. Tutto è bene quel che finisce bene, penso, poi mi ricordo che ho gli operai in casa e vedo la giornata un po’ meno ottimisticamente. Ora, ho scritto questo lungo racconto, per altro raccontato anche altrove, come capita di fare quando si incappa con un evento epocale, anche se evento epocale non è, infarcendolo di dettagli e ovviamente voi che lo avete letto, e che siete arrivati fin qui, vi starete chiedendo perché ciò sia accaduto. Avrete pensato, potrei aggiungere un “come me” che darebbe al tutto un taglio tragicomico, perché io abbia raccontato di un incidente notturno cui ho assistito dalla finestra, manco fossi James Stewart.

Quale metafora ci sarà dietro?

Voglio parlare dell’inaffidabilità dei giovani, ubriachi o impasticcati e pronti a scappare dalle loro responsabilità, nonostante colpe evidenti?

Voglio invece sottolineare come gli adulti siano sia boomer, gli omini dell’Amsa che hanno tolto di mezzo le prove evidenti dell’incidente, che ligi al dovere, i pisciatori di cani che hanno fatto la loro civica delazione?

Voglio mettere dietro tutto questo un lieto fine, il ragazzo si è ravveduto e ha lasciato traccia di sé su quel foglietto?

Voglio dar seguito al disincanto, il giovane è scappato goffamente nella notte, fottendosene di tutto e tutti?

Voglio lamentare l’assenza negligente delle forze dell’ordine, non c’erano ieri sera, ma neanche un paio di sere prima, quando due ragazzi dell’est Europa hanno aggredito prima due ragazze e poi il pizzaiolo che se ne è uscito per difenderle, lì, in mezzo alla strada, le auto che passavano ben attente a schivarli, ma mai nessuno che si fermasse, io a vestire i panni del delatore chiamando al telefono la polizia, polizia che ovviamente non è mai arrivata, a un certo punto se ne sono andati tutti?

Niente di tutto questo.

Vi ho raccontato questo episodio che mi ha visto più che altro ignavo testimone, affacciato a una finestra del settimo piano, neanche a filmare la scena, confesso che ci ho pensato solo dopo, perché in effetti ho un operaio nel piano sopra quello dove abito io, quindi a pochi metri da me, che sta staccando a colpi di scalpello alcune assi del parquet o alcune mattonelle, vallo a sapere, e nel farlo, oltre a fare un baccano incredibile, direi ovvio, tiene la radio a livelli spropositatamente alti sintonizzata su un canale che trasmette solo musica italiana degli anni Ottanta (potrebbe anche essere una playlist di Spotify, certo, ma sarebbe poco consona al discorso che sto facendo, portate pazienza e mi darete ragione). Non solo la tiene a volumi altissimi, se i colpi di scalpello danno fastidio a me, che sono comunque in un altro piano e dentro un altro appartamento, immagino quanto possano dar fastidio a lui, che se li suda uno per uno, ma ci canta anche sopra, sovrastando radio e baccano. Roba tipo Lisa di Stefano Sani, Bravi ragazzi di Miguel Bosè, roba di Lena Biolcati o Giorgia Florio che il mio subconscio amorevole e efficientissimo aveva rimosso pensavo per sempre. Cantati in falsetto, vai poi a capire perché, tra un colpo di scalpello e l’altro, assestato, lo scalpello e i falsetti, esattamente, citazione, “ai quattro angoli del mio cuore”.

Ovvio che di fronte al fallimento clamoroso della mia generazione, incapace non solo di uscire viva dagli anni Ottanta, ma di farlo con uno straccio di dignità, mi servisse una qualche difesa d’ufficio, come il descrivere il ragazzo ubriaco lì, in fuga nella notte, danni ingenti lasciati alle sue spalle e senso di responsabilità pari a zero. Metteteci pure che al momento ho in loop dentro la mia testa Non voglio mica la luna di Fiordaliso e potete ben capire come un destino beffardo si stia prendendo gioco di me.

Tutto questo non per dire che ogni generazione ha la sua croce, la sua pena o più pragmaticamente la sua musica di merda, ma per sottolineare ancora una volta come per quanto io provi a difendermi e difendervi col mio mettervi in guardia, la musica di merda trova sempre modo di coglierci alle spalle, il nostro tentativo di fuga nella notte inutilmente goffo e rumoroso, e tanto i pisciatori di cani ci hanno pure preso la targa.