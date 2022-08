I tempi di ricarica dei prossimi iPhone 14 (almeno di un paio di modelli) dovrebbero essere ridottissimi, quasi dimezzati rispetto a quelli degli iPhone 13. Manca poco più di una settimana al lancio dei nuovi melafonini (il prossimo 7 settembre all’interno del consueto Apple Event di fine estate) e si moltiplicano le anticipazioni inerenti i melafonini del 2022. Le ultime della serie provengono dall’informatore DuanRui, in arte @duanrui1205 su Twitter. In qualità di fonte abbastanza autorevole per il mondo Apple, proprio il tipster ha comunicato quella che dovrebbe essere una corposa novità hardware per i modelli più attesi d’autunno, specifichiamola dunque nel dettaglio.

Soltanto gli iPhone 14 Pro ed iPhone 14 Pro Max dovrebbero poter contare su una ricarica rapida a 30 W. Il salto sarebbe notevole rispetto alla passata generazione hardware con ricarica (appunto) da 18 W. Il raggiungimento del 100% del livello della batteria con apposita operazione potrebbe dunque avvenire in tempi notevolmente ridotti, anche in meno di un’ora.

Naturalmente siamo nel campo delle indiscrezioni non ufficiali ma sempre il tipster DuanRui asserisce di aver avuto notizia di un produttore di caricatori pronto a distribuire dei sample di prova alla stampa. Lo stesso partner tecnologico avrebbe trovato posto nei contenuti video relativi alla promozione degli iPhone 14 Pro. Si tratta, dunque, di due indizi a dir poco inequivocabili ma in attesa di essere confermati in via del tutto definitiva fra una manciata di giorni.

In attesa che tutto quanto riportato trovi riscontro nella realtà, non può non essere messo in luce il fatto che, con il plus dei tempi di ricarica super veloci, si amplierebbe ancora il divario tra i modelli standard iPhone 14 e 14 Max (o Plus) con quelli Pro e Pro Max. Solo questi ultimi potranno beneficiare anche di questa preziosa performace di ricarica per utenti più che esigente. Va chiarito, tuttavia, cosa troveranno gli acquirenti in confezione di vendita. Di certo sarà presente il cavetto di alimentazione ma non il caricatore da parete (per quella che è stata definita una strategia eco-friendly). Proprio l’alimentatore potrebbe essere poi venduto separatamente sullo store Apple e da altri rivenditori autorizzati. Manca davvero poco e scopriremo ogni dettaglio in proposito, compreso il prezzo dei modelli di serie Pro che potrebbe anche lievitare e non poco rispetto ai predecessori del 2021 anche a causa di altre prerogative come l’Always On Display.

