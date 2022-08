L’incremento di prezzo della Sony applicato alle sue console non sembra preoccupare: al contrario, il produttore giapponese si appresta a lanciare un nuovo modello di PS nel breve periodo, anche se, per il momento, sarà disponibile solo localmente. L’uscita è prevista per il 15 settembre, lo stesso giorno in cui nel Paese diventerà effettivo l’incremento del costo della console, così come accaduto in altri mercati.

Quali potrebbero essere le novità apportte? Non dobbiamo aspettarci grandi modifiche, almeno dal punto di vista del design: la nuova PS5 peserà di meno, probabilmente di 300 gr. In pratica, il modello con lettore ottico avrà un peso di 3.9 kg, con una diminuzione di 600 gr. rispetto alla versione di lancio, e di 300 se rapportata alla precedente revisione. Le nuove versioni saranno classificate come CFI-1202B per la Digital e CFI-1202A per la variante con lettore integrato ed entrambe avranno un peso inferiore.

Inoltre, il modello identificato dal codice PS5 CFI-1200 dovrebbe essere equipaggiata con nuovi chip realizzati con processo produttivo a 6 nm: oltre ad ottimizzare il fissaggio del dissipatore, sono state sostituite alcune viti per facilitare il processo di costruzione e produzione. In tal modo, Sony sarà in grado di produrre agevolmente più console, così da renderle maggiormente reperibili sul mercato. Al momento, ricordiamo che il prezzo, a fronte del recente aumento, in Europa è di 549,99 euro per il modello con lettore e di 449,99 euro per la versione digitale. Il ritocco al rialzo ha toccato 5 mercati, ovvero Europa, Medio Oriente, Africa, Asia-Pacifico, America Latina e Canada (gli Stati Uniti sono stati esclusi per adesso). Aspettiamo prossimi sviluppi per sapere se i nuovi modelli saranno apprezzati come e più dei precedenti rendendo più dolce agli utenti l’improvviso aumento dei prezzi.

Continua a leggere su optimagazine.com