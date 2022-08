Cosa potrebbe avere di diverso il Samsung Galaxy S23 rispetto al Galaxy S22? Come riportato da ‘SamMobile‘, il colosso di Seul avrebbe in mente di consolidare quanto di buono fatto con l’attuale generazione, soprattutto in termini di schermo (sia per quanto riguarda le specifiche tecniche che le dimensioni), le batterie ed i sensori delle fotocamere (almeno per due delle tre versioni che stanno per essere presentate).

La novità più grande consisterà nell’abbandono dei processori proprietari Exynos in favore di quelli Snapdragon di Qualcomm, che nel tempo si sino dimostrati maggiormente efficienti ed ugualmente potenti, se non anche di più. I prossimi Samsung Galaxy S23 dovrebbero montare tutti il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2, che verrà ufficializzato per la fine dell’anno, per arrivare sul mercato nel giro delle settimane successive. Il modello Ultra riceverà probabilmente l’aggiornamento più corposo, visto che, oltre al nuovo processore, dovrebbe anche aggiungere un sensore da ben 200MP, prodotto proprio dall’OEM asiatico (la cosa che di più incuriosisce gli appassionati, parliamoci chiaro). Il Samsung Galaxy S23 Ultra potrebbe anche montare uno schermo completamente flat, perdendo quella curvatura più accentuata che ha da sempre contraddistinto il modello (cosa che può piacere, come anche non piacere, a seconda dei gusti).

Parliamo di piccoli accorgimenti, che potrebbero anche fare la differenza. Nell’arco delle prossime settimane ne sapremo sicuramente di più, potendo fare meglio il punto della situazione per quanto riguarda questa prossima e sempre attesa line-up (il brand asiatico è rimasto tra quelli più apprezzati in assoluto, soprattutto dopo il terreno perso da Huawei in seguito al ban USA di Donald Trump, poi tenuto in piedi anche da Joe Biden). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com