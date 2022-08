Un lungo sfogo di Ozzy Osbourne contro gli Stati Uniti è venuto fuori durante un’intervista rilasciata al The Observer. Il Principe delle Tenebre ha fatto esplodere il pubblico dei Commonwealth Games di Birmingham salendo sul palco insieme a Tony Iommi ed esibendosi sulle note di Paranoid, vera e propria pietra miliare dei Black Sabbath.

Birmingham è casa sua, e da troppo tempo Ozzy soffre la nostalgia del suo Regno Unito. Insieme alla moglie Sharon, infatti, vive a Los Angeles e insieme soffrono gli effetti di una eccessiva tassazione da parte del governo. Per questo la coppia considera sempre più vicina l’idea di fare ritorno in patria.

Così, mentre ribolle l’attesa per l’uscita del nuovo album Patient Number 9 e mentre ancora tutti ridacchiano per quell’episodio del passato di Ozzy legato agli acidi e a un cavallo, il Principe delle Tenebre e sua moglie annunciano che presto torneranno nel Regno Unito.

Il motivo? Troppa violenza legata all’uso delle armi, un argomento sul quale da sempre si battono gli artisti di tutto il mondo. Sharon dichiara: “L’America è cambiata in modo drastico. Non sono per niente gli Stati Uniti d’America. Non c’è nulla di unito ed è un posto molto strano dove vivere al momento”.

Ozzy si unisce allo sfogo:

“Qui è tutto fo**utamente ridicolo. Sono stanco di vedere gente uccisa ogni singolo giorno. Dio solo sa quanta gente ha perso la vita a causa delle armi nelle scuole. E poi c’è stata quella sparatoria di massa ad un concerto a Las Vegas. È tutto fo**utamente assurdo. Non voglio morire in America, non voglio essere sepolto ad Hollywood. Sono inglese, voglio tornare ed è tempo per me di essere di nuovo a casa”.

Un mal di Regno Unito, quindi, che si accentua in un’attualità che alla coppia, ormai, sta molto stretta. Per questo Ozzy e Sharon annunciano che all’inizio del 2023 torneranno in patria dopo ben 20 anni vissuti da cittadini statunitensi.

Patient Number 9 uscirà il 9 settembre e sarà il seguito ideale di Ordinary Man.

