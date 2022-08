A causa della mancanza di metalli e materie prime utili per produrre microchip, per un po’ di tempo, le nuove tessere sanitarie non ne saranno provviste. Non subiranno nessun’altra modifica: infatti, saranno identiche a quelle precedenti, ma prive di circuito integrato al cui interno vi sono tutte le informazioni del legittimo proprietario ed utile per lo sblocco di diverse funzioni e servizi digitali. Si tratta di un improvviso segnale di arresto al digitale: il Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato palese nel rilevare che mancano le componenti necessarie per la costruzione dei microchip. Quali saranno i cambiamenti?

Le nuove tessere sanitarie sprovviste di apposito microchip potranno essere utilizzate come Codice Fiscale e Tessera Europea Assistenza Malattia (Team), necessaria qualora dovesse servire in caso di problematiche di salute sorte, ad esempio, durante un viaggio all’interno dei Paesi dell’Unione Europea. Queste carte, però, non potranno essere utilizzate per le funzionalità della Carta Nazionale dei Servizi, utile, quindi, per l’identificazione ed autenticazione online, per prenotare le visite mediche, per acquistare farmaci e per la firma elettronica avanzata con le pubbliche amministrazioni. Tuttavia, per far sì che si non creino disguidi e malcontenti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è messo d’accordo con i dipartimenti della salute ed innovazione tecnologica per fare in modo che il “vecchio” microchip possa essere ancora sfruttato.

In sostanza, con le nuove tessere sanitarie senza microchip si potranno registrare acquisti e detrazioni in farmacia, ma non per prenotare visite mediche specialistiche, dato che questo servizio è disponibile solo con la lettura dei chip. Inoltre, anche per quanto riguarda i Comuni in cui è necessario l’uso della Cns per smaltire l’immondizia ed i rifiuti, non si potranno utilizzare le nuove tessere. Insomma, coloro i quali dovranno rinnovare la propria tessera sanitaria ne riceveranno una sprovvista di microchip, ma è importante ricordare di non buttare via quella vecchia, dato che è ancora utile per alcuni servizi online. Un ulteriore consiglio è quello di prolungare la durata del certificato di autenticazione fino al 31 dicembre 2023: questa operazione può essere eseguita andando sul sito www.sistemats.it. Sarà opportuno avere conservato il codice PIN elargito insieme alla tessera.

