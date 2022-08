Il countdown è ormai giunto al termine: l’attesissimo e prestigioso torneo internazionale della UEFA Champions League 2022-2023 è pronto ad entusiasmare e dare spettacolo in campo. Tra i tanti club illustri ci sarà di nuovo protagonista anche il Napoli di mister Luciano Spalletti, dopo due anni di assenza. La compagine azzurra esordirà mercoledì 7 settembre 2022 alle ore 21.00 contro il Liverpool, match che si disputerà nella splendida cornice dello Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. I partenopei sono stati inseriti nel Girone A, insieme ad Ajax, Rangers e Liverpool. A seguire tutti i dettagli sulla spettacolare partita, precedenti e come seguirla in diretta TV ed in streaming.

I precedenti in competizioni europee tra Napoli e Liverpool, che si affronteranno per la prima giornata del Gruppo A della nuova stagione di Champions League e con calcio d’inizio alle ore 21.00 di mercoledì 7 settembre, sono 6: due le vittorie dei partenopei, due quelle dei Reds guidati dal tecnico Jurgen Klopp, e altrettanti due i pareggi. Per quanto riguarda la trasmissione in televisione, l’attesissimo match si potrà vedere in diretta TV ed in esclusiva su Amazon Prime Video, dunque niente visione su Sky Sport o altri canali in chiaro. La partita, che prevede uno spettacolo assicurato, sarà visibile anche in streaming sul sito o app di Amazon Prime tramite PC, tablet, smartphone, PS4, PS5, Xbox, mentre il match non si potrà vedere sulle piattaforme Sky Go e NOW.

Per quanto concerne il calendario completo del Napoli in Champions League, ecco le date e gli orari: Napoli-Liverpool, 7 settembre alle 21.00; Rangers-Napoli, 13 settembre alle 21.00; Ajax-Napoli, 4 ottobre alle 21.00; Napoli-Ajax, 12 ottobre alle 18.45; Napoli-Rangers, 26 ottobre alle 21.00 e Liverpool-Napoli, 1 novembre alle 21.00. Infine, se la compagine partenopea dovesse chiudere il girone al primo o secondo posto, otterrebbe la qualificazione diretta agli ottavi di finale, che ricordiamo essere in programma il 14, 15, 21 e 22 febbraio (andata) e 7, 8, 14 e 15 marzo 2023 (ritorno).

Continua a leggere su optimagazine.com