C’è stato un tempo in cui si è parlato delle varie Taylor’s Version con le quali la cantautrice ha rifatto proprio ciò che era già suo, ma il 2022 sarà l’anno del nuovo album di Taylor Swift.

La popstar lo ha annunciato a sorpresa mentre veniva premiata agli MTV VMAs 2022 con uno dei riconoscimenti attribuiti a All Too Well. Dopo Folklore ed Evermore, quindi, arriva Midnights.

Un titolo scelto non a caso. Come dice la stessa Taylor Swift, infatti, il disco sarà una “una raccolta di pezzi scritti nel cuore della notte”. Perché proprio la mezzanotte? La popstar lo spiega chiaramente:

“Le stanze che percorriamo su e giù e i demoni che affrontiamo. È per tutti noi che ci siamo girati e rigirati e abbiamo deciso di tenere le luci accese e andare alla ricerca di qualcosa, sperando di incontrare noi stessi quando l’orologio segna le 12″.

Per il momento non è dato conoscere i titoli delle tracce, che saranno 13. Taylor Swift si è limitata a elencarle numericamente (da Track One a Track Thirteen). C’è, tuttavia, chi sostiene che i titoli saranno proprio quelli.

Il nuovo album di Taylor Swift sarà fuori il 21 ottobre 2022. Dopo Lover (2019), la cantautrice di West Reading ha spiazzato tutti pubblicato due album nel 2020 – i già citati Folklore e Evermore – e il suo ultimo inedito pubblicato è Carolina, brano incluso nella colonna sonora del film Where The Crawdads Sing diretto da Olivia Newman e ispirato dal romanzo di Delia Owens.

“Vi dirò di più a mezzanotte”, scrive Taylor Swift sui social lanciando tutti i fan nell’universo dell’hype. Un suo album di inediti, in effetti, nel 2022 mancava se consideriamo tutte le nuove release delle star internazionali (dal ritorno di Britney Spears a Will Of The People dei Muse).

Altre novità sul nuovo album di Taylor Swift, quindi, potrebbero arrivare a mezzanotte.

