Massimiliano Ossini non perderà il suo posto in Rai e, soprattutto, nel mattino della prima rete della televisione pubblica. Niente vacanze quindi per il conduttore che in un’intervista a La Stampa ha confermato che rimarrà al timone della trasmissione anche per l’edizione invernale 2022/2023 in solitaria proprio seguendo il destino che toccò ad Alberto Matano, confermatissimo al pomeriggio.

Salvo cambiamenti, Massimiliano Ossini rimarrà al timone del programma UnoMattina seguendo il solco già segnato con la versione estiva e lui stesso ha poi riferito che si tratterà di una trasmissione positiva ma che si occuperà dei problemi di tutti i giorni come clima, ambiente e caro bollette. Non mancherà uno sguardo alla medicina e alla ricerca ma anche di disagio economico per via di questa crisi in corso ma quello di cui è certo è che non speculerà su orrori e dolore: “Ho avuto una piccola parentesi di lavoro in radio che mi ha insegnato a raccontare, anche emozionando ma senza scendere nel voyeurismo”.

Massimiliano Ossini non viene da una tv urlata ma appartiene ad una televisione pratica e raccontata che dovrà però scontrarsi con il ritorno di Mattino5 in onda e con lo strapotere di Francesco Vecchi e Federica Panicucci, riuscirà a spuntarla in solitaria?

L’appuntamento con Massimiliano Ossini e il suo UnoMattina è fissato per lunedì 12 settembre e a quel punto sarà travolto dalla campagna elettorale ormai agli sgoccioli e quindi gran parte del programma sarà dedicato a questo momento cruciale, il resto lo scopriremo con la messa in onda del programma che potrebbe essere ‘corretto’ e sistemato in corso d’opera con l’arrivo di una spalla per il conduttore.