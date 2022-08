Massimo Ranieri dimentica la caduta dal palco di qualche mese fa e si lancia a capofitto in una nuova avventura, quella che lo vede sul set de La Voce che hai Dentro, la nuova fiction di Canale5. Con grande stupore da parte di tutti, sono arrivati dal set i primi scatti della fiction che dovrebbe essere destinata alla rete ammiraglia Mediaset e che vede impegnati sul set Massimo Ranieri e Maria Pia Calzone, l’amata donna Imma di Gomorra.

Il primo ciak è stato battuto lo scorso 9 agosto 2022 ma le riprese sono ancora in corso tanto che oggi proprio Lucky Red e Mediaset hanno voluto annunciare i lavori in corso per la serie che arriverà sui piccoli schermi nel prossimo 2023.

Qual è la trama de La Voce che hai Dentro?

Massimo Ranieri sarà il protagonista de La Voce che hai Dentro, una nuova fiction in otto puntate (spalmate in quattro prime serate) realizzata da Lucky Red, e che sarà ambientata a Napoli. La serie racconterà la storia di Michele Ferrara (Massimo Ranieri), finalmente libero dopo 10 anni di carcere a Poggioreale, dove ha scontato la pena per il presunto omicidio del padre Mimmo, noto cantante e fondatore della casa discografica Parthenope Edizioni Musicali. Adesso il suo obiettivo è quello di salvare la sua vita e la sua azienda ma per farlo dovrà evitare che la moglie Maria (Maria Pia Calzone), e i figli Raffaele (Michele Rosiello) e Antonio (Erasmo Genzini) vendano la casa discografica all’antagonista Gaetano Russo (Gianfranco Gallo).

Dalla parte di Michele si schiera la figlia Anna (Giulia D’Aloia), fantastica al pianoforte e decisa a dimostrare l’innocenza del padre, e Regina (La Niña), giovane e talentuosa trapper.

La fiction è diretta da Eros Puglielli, scritta da Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Iole Masucci, Laura Sabatino, e nasce proprio da un’idea di Massimo Ranieri e da un soggetto di serie di Jean Ludwigg e Leonardo Valenti. Lo stesso Ranieri ha commentato: “Sono molto felice di tornare sul piccolo schermo dopo tanti anni e devo dire grazie a Mediaset e alla Lucky Red”.