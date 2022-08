Non parte sotto i migliori auspici Lady in the Lake, la miniserie Apple TV+ con Natalie Portman attesa nel 2023: la produzione è stata interrotta dopo che il set è stato teatro di alcuni episodi di rilievo penale, che saranno oggetto di indagini. Secondo quanto riporta TvLine, alcuni abitanti di Baltimora hanno minacciato i produttori e cercato di estorcere loro del denaro mentre una troupe stava girando nel centro della città lo scorso venerdì pomeriggio.

La troupe di Lady in the Lake è stata avvicinata da diverse persone che hanno avanzato minacce e chiesto del denaro come una sorta di pizzo, sostenendo che sarebbero tornati e avrebbe sparato a qualcuno se la produzione non avesse interrotto le riprese. Questo è quanto dichiarato da un portavoce della polizia al Baltimore Banner: secondo il giornale, gli estorsori avrebbero chiesto 50.000 dollari alla produzione, che si è rifiutata di pagare e ha interrotto le riprese, iniziando a cercare una nuova location.

Al momento la produzione di Lady in the Lake è ferma e non si sa quando potrà ripartire. Diretta e co-scritta da Alma Har’el, la miniserie è ambientata nella Baltimora degli anni ’60, dove un omicidio irrisolto spinge la casalinga e la madre Maddie Schwartz (interpretata da Portman) a reinventare la sua vita di giornalista investigativa, entrando in rotta di collisione con Cleo Sherwood, una donna laboriosa che si destreggia tra maternità, molti lavori e un appassionato impegno nel portare avanti l’agenda progressista afroamericana di Baltimora.

Nel cast di Lady in the Lake, accanto a Portman, compaiono Y’Lan Noel, Mikey Madison e Brett Gelman. Natalie Portman e Alma Har’el sono le produttrici esecutive della serie insieme a Dre Ryan.

