Gli accessori per smartphone possono rivelarsi indispensabili in determinate occasioni: sfidiamo chiunque ad affermare il contrario. Ecco perché abbiamo deciso di scegliere per voi quelli che riteniamo essere i migliori in molte circostanze, ovunque vi troviate, qualsiasi cosa stiate facendo.

Amazon Brand – Eono Supporto ad Anello

Non tutti riterranno necessario questo anello universale che consente la rotazione su 360° del dispositivo su cui è montato. Non dovrete fare altro che attaccare l’adesivo trasparente sul retro dello smartphone o della sua custodia, attaccare poi l’anello del telefono ed usarlo senza danneggiarne la superficie. All’interno è presente del metallo, che potrà essere agganciato ad un supporto magnetico per telefono da auto. Potete anche usare l’anello come porta telefono e posizionarlo sulla scrivania dell’ufficio, sul comodino o sul tavolo da pranzo per guardare film, fare videochiamate o seguire corsi online. Il prezzo dell’accessorio è pari a 13,99 euro.

ULANZI U-Rig Pro Smartphone Video Rig

Siete dei videomaker o vorreste diventarlo? Non potete non avere questo fantastico video rig, dotato di 3 supporti (potete montare luci a LED ed un microfono). Ottimo design per le riprese in movimento: otterrete video fluidi e foto stabili. L’accessorio è compatibile con la maggior parte degli smartphone con o senza custodia: da 2 a 3.5 pollici di larghezza. Il prezzo è di 20,98 euro.

ULANZI U-Rig Pro Smartphone Video Rig, Stabilizzatori video e supporti... 【3 supporti per scarpe fredde】 ULANZI NUOVA versione, best seller...

【Miglior rig per videomaker per telefoni】 Nuovo U Rig Pro con 3...

Celly Sterilizzatore UV Universale

La scatola sterilizzatrice disinfetta attraverso i raggi UV-C, eliminando fino al 99% dei batterie. Potrete mantenere al sicuro tanti oggetti, come lo smartphone, l’orologio, le chiavi di casa, etc. La compatibilità è universale, grazie alle dimensioni interne di 19,9 x 10,5 x 3cm. Tra l’altro, oltre a disinfettare, potrete anche aromatizzare gli oggetti aggiungendo deodoranti o oli essenziali (mascherine, guanti, fazzoletti, etc.). La durata utile è di 50 mila ore. Il prezzo è pari a 26,43 euro.

Celly Sterilizzatore UV Universale (certificazioni), Scatola... Scatola sterilizzatrice disinfettante attraverso raggi UV-C:...

Compatibilità universale: compatibile con tutti gli smartphone,...

Razer Kishi

Parliamo di un ottimo controller USB-C per smartphone, particolarmente utile nel caso ci si volesse dedicare all’emulazione. Il joypad è dotato di levette analogiche cliccabili, è adatto alla maggior parte dei dispositivi Android, è privo di latenza per un controllo migliore, vanta un design ergonomico per un’impugnatura più comoda ed è compatibile con il gaming basato su cloud per un’esperienza davvero unica. Se siete degli appassionati del settore non potete assolutamente farvi scappare quello che è, a tutti gli effetti, tra i migliori accessori per smartphone di agosto 2022. Il prezzo è di 84,99 euro.

Offerta Razer Kishi Per Android/Xbox Xcloud Controller Di Gioco Per... LEVETTE ANALOGICHE CLICCABILI: Ottimizza la mira e l'esecuzione con...

FUNZIONA CON LA MAGGIOR PARTE DEI DISPOSITIVI ANDROID: grazie al suo...

SIRUI VD-01

La fotografia vi scorre nelle vene? Allora questo obiettivo anamorfico per smarphone dotato di clip universale fa al vostro caso. Il prezzo non è propriamente abbordabile (90,24 euro), ma qualcuno di voi deciderà comunque di acquistarlo dato quello che è in grado di offrire. La lente con rivestimento multiplo e antiriflesso permette di catturare effetti bokeh stupefacenti, per una perfetta resa cinematografica. Parliamo di un prodotto adottato per cineasta e registi che lavorano con lo smartphone, e dunque non a tutti gli utenti. Se vi riconoscete tra questi non c’è più da aspettare.

Offerta SIRUI VD-01 Obiettivo per smartphone con obiettivo anamorfico,... Anamorfico lente 1. 33x attacco in vetro tedesca Schott

Rivestimento multiplo e rivestimento antiriflesso per una...

