In questo colpo di coda di agosto, sono state già attivate le prime offerte Amazon di settembre per i dispositivi a marchio del noto e-commerce ed in particolare per Fire Stick, Dot e Echo. I dispositivi pratici e funzionali costano, da oggi 29 agosto, decisamente di meno rispetto al loro prezzo di listino e sono in pronta consegna per gli acquirenti. Le condizioni di vendita vantaggiose sono quelle riportate all’interno del presente approfondimento, al momento di questa pubblicazione.

Fire Stick

Le Fire TV Stick sono le regine indiscusse delle offerte Amazon di settembre. In particolar modo, il dispositivo è in sconto sia nella sua variante standard con comandi per la televisione, sia nell’esemplare con supporto allo streaming in 4K. Nel primo caso, la spesa da affrontare sarà di 24,99 euro anziché i canonici 39,90 euro. Per la seconda soluzione, al contrario, il costo sarà pure sensibilmente mitigato a 39.90 euro invece di 64.99 euro.

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) |... La nuova generazione del nostro dispositivo per lo streaming più...

Meno disordine, più controllo - Con il telecomando vocale Alexa puoi...

Ti presentiamo Fire TV Stick 4K Max, Wi-Fi 6, con telecomando vocale... Il nostro lettore multimediale più potente, con il 40% di potenza in...

Supporto per Wi-Fi 6 di ultima generazione - Goditi una riproduzione...

Dot ed Echo

Tra le offerte Amazon di settembre (giunte in anticipo di qualche giorno) non potevano mancare i dispositivi Echo ma neanche quelli Show. Per quanto riguarda la prima linea di prodotti, il classico smart speaker di terza generazione, nel suo design circolare e schiacciato, costa ora solo 21,99 euro e non più 49.90 euro, per uno sconto superiore al 50%. C’è solo da prestare attenzione alla colorazione che resta unica, ossia quella antracite.

Offerta Echo Dot (3ª generazione) - Altoparlante intelligente con... Ti presentiamo Echo Dot - Il nostro altoparlante intelligente più...

Controlla la musica con la tua voce – Ascolta brani in streaming da...

Per finire la carrellata di promozioni di fine estate 2022, è il caso di focalizzare la giusta attenzione sullo sconto riservato anche all’Echo Show 8 di seconda generazione del 2021. Il dispositivo con fotocamera da 13 MP e inquadratura automatica è arrivato a costare solo 89,90 euro: un bel risparmio rispetto al valore di listino del device di 129.99 euro. Questa, come altre offerte Amazon nuove di zecca, sono vincolate al numero di scorte a disposizione per lo store: sarà dunque meglio non attendere molto per il proprio acquisto.