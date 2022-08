Stromboli, la bellissima isola vulcanica, ferita dagli incendi e dalle alluvioni che hanno colpito il suo spirito, la sua morfologia e i suoi abitanti in questa estate balorda scossa dai nubifragi. E non sono solo le immagini dei tanti giovani volontari accorsi e degli isolani che hanno voluto ridare un volto a quella terra sommersa dal fango: Assieme a loro c’è anche un Festival, una rassegna culturale che invita a resistere, creare, rifiorire e ricrescere.

Torna infatti a Stromboli il MAROSI FESTIVAL, il progetto interamente curato da artisti “per realizzare un habitat dove il processo creativo genera l’incontro fra persone, geografie, professionisti del palcoscenico, linguaggi e opere”

Danza, musica, cinema, installazioni, performance, laboratori si alterneranno dal 29 agosto al 4 settembre sui tetti dell’isola di STROMBOLI per accogliere “sull’isola di Iddu ogni sorta di esperimento e sensibilità”.

Il festival è nato da un’idea di Giulia Ferrato ed è sviluppato da Anna Basti con un team artistico/tecnico ogni volta mutevole. “MAROSI è una avventura estetica – scrivono i promotori – che, a lungo termine, ha l’obiettivo di formare un polo internazionale dedicato alla ricerca artistica e al processo creativo nel Sud Italia. Proprio a partire da un’isola, territorio spesso definito come liminare o marginale alle dinamiche produttive e distributive”.

L’edizione 2022 si svolge in una fase profondamente delicata alla luce del grave incendio di maggio nonché per la recente, devastante, alluvione: “La notte del 12 agosto una tormenta ha messo ancora una volta a dura prova Stromboli e i suoi abitanti. Marosi ha scelto di continuare il suo festival nella convinzione che in fasi di crisi l’arte e la cultura sanno offrire sollievo emotivo ai luoghi e ricucire i tessuti sociali feriti”, spiega Giulia Ferrato, direttrice artistica di Marosi. “È indispensabile che gli operatori artistico-culturali di un’isola fragile e potente qual è Stromboli non si tirino indietro in questo momento così tortuoso e difficile, perché oggi Stromboli ha bisogno della cura, dell’amore, dell’attenzione e della presenza di quante più persone possibile”.

Dunque una edizione coraggiosa in cui il MAROSI FESTIVAL verrà sintetizzato ogni giorno al bar Ingrid all’orario di controra – alias dalle 14 alle 16 – in uno speciale format su Fango Radio (www.fangoradio.com) con gli interventi costanti e dinamici di Renato Grieco e Vera Borghini. Una stazione radio provvisoria per raccontare il festival e i retroscena, a cominciare dalle esperienze degli artisti coinvolti e dalle reazioni dei cittadini isolani e dei visitatori. Giorno dopo giorno, il festival di arte performativa multidisciplinare si dipanerà attraverso una serie di itinerari, dall’alba a notte piena.

Contaminazioni e mescolanza di linguaggi saranno protagonisti: la coreografa Valeria Apicella in simbiosi con la fotografa Ilaria D’Atri, la performer italo-spagnola Annika Pannitto, il performer slovacco Peter Jasko, la coreografa-cantautrice Clara Furey, le coreografe-performer Maya m. Carroll e Chiara Orefice (con Stefano Costanzo). Quindi i compositori/musicisti/ricercatori sonici Giovanni Lami, Giuseppe Cordaro con Icio Omegha, Pietro Santangelo e Stefania Alos Pedretti. A Maya Deren è dedicata una retrospettiva di film realizzati negli anni ‘40/’50. Infine, le creazioni sospese tra corpo e immagine di Alessandro Soresini, Roy Carroll e Maya M. Carroll, Matteo Brizio con Vittoria Assembri. Per i laboratori che sapranno coinvolgere tanto gli adulti quanto i bambini, da non trascurare i segmenti pedagogici “Art & Community Kids – Meet the Choreographer” con Annika Pannitto e “Art & Community Adults”, classi di movimento aperte alla popolazione a cura di Giulia Ferrato, Delfina De Lillo, Anna Basti e Valeria Apicella. Il mosaico di MAROSI FESTIVAL si compie con “Around A Process of Making”, una call attraverso la quale sono state selezionate 6 proposte-ospiti in un percorso di ricerca. Tra i coach figurano Peter Jasko, Clara Furey, Maya m. Carroll e Annika Pannitto. Per il frammento “Into the Volcano”, infine, l’ospite invitata è Stefania Alos Pedretti che si esibirà al festival con la performance RITUALS II costruita sull’isola stessa.

L’ingresso è libero. Per consultare il programma: www.marosistromboli.com

Calendario appuntamenti:

Tutti i giorni al bar Ingrid dalle 14 alle 16 il format Fango Radio con Renato Grieco e Vera Borghini.

* lunedì 29.08

Art & Community Kids – Meet the Choreographer! > Annika Pannitto h. 17-19

Around A Process of Making

* martedì 30.08

Art & Community Adults > Delfina De Lillo h. 7:45-9

Art & Community Kids – Meet the Choreographer! > Annika Pannitto h. 17-19

Around A Process of Making

Aperitivo di benvenuto “Come As You Are” h. 19

THE VERY EYE OF THE NIGHT > Maya Deren h. 22

* mercoledì 31.08

Art & Community Adults > Valeria Apicella h. 7:45-9

Art & Community Kids – Meet the Choreographer! h. 17-19

FIELDSCORES > Maya m. Carroll + Roy Carroll h. 19.30-21

* giovedì 01.09

Art & Community Adults > Anna Basti h. 7:45-9

Art & Community Kids – Meet the Choreographer! > Annika Pannitto h. 17-19

SCHITICCHIATA > Matteo Brizio + Vittoria Assembri h. 19

SAX SOLO in ACUSTICO > Pietro Santangelo h. 22:30

* venerdì 02.09

Art & Community Adults > Delfina De Lillo h. 7:45-9

Art & Community Kids – Meet the Choreographer! > Annika Pannitto h. 17-19

US > Peter Jasko h. 19:30

KOLOSSAL > Alessandro Soresini h. 21-23

SPIN TUNER > Maya m. Carroll h. 22:15

MESSA IN ABISSO > Valeria Apicella + Ilaria D’Atri h. 23

* sabato 03.09

Art & Community Adults > Giulia Ferrato h. 7:45-9

Around A Process of Making – progetto vincitore h. 19

RAD EXPERIMENT > Clara Furey h. 21

NIGHT PASSIATA > Annika Pannitto h. 22

CONUNDRUM > Giovanni Lami h. 22:30

* domenica 04.09

SOUND PERFORMANCE > Riccardo Grieco h 6:30

SINFONICA > Chiara Orefice + Stefano Costanzo h. 20:30

FESSURE SONICHE > Giuseppe Cordaro + Icio Omegha h. 21:30

RITUALS II – EMBRACE the DARKNESS > Stefania Alos Pedretti h. 23

A mezzanotte, il party finale con dj set.