Una “brutta caduta” e la corsa in ospedale per poi ricevere una diagnosi preoccupante: trauma cranico, ma come sta Paola Turci dopo l’incidente?

Paola Turci e la brutta caduta

Lunedì 29 agosto Paola Turci era attesa per un concerto all’Arena San Domenico di Forlì, ma l’evento è stato annullato all’improvviso.

Un comunicato stampa diffuso dallo staff dell’artista ieri, domenica 28 agosto, parlava di motivi di salute, ma ancora non si avevano notizie più precise. I dettagli sono arrivati dalla stessa Paola Turci, che in una nota pubblicata sui social ha scritto:

“Sto bene. È stata una brutta caduta e ho riportato un trauma cranico, sono in ospedale e ne avrò per qualche giorno. Sono un po’ rimba e non riesco a raccontarvi, ma lo farò. Mi spiace per il concerto a Forlì, farò di tutto per recuperarlo, se possibile. Vi abbraccio”.

Un trauma cranico non è certamente uno scherzo, ma la Turci ha aperto il suo messaggio con un sonoro “sto bene”. Per i fan, però, potrebbe non essere stato abbastanza.

A rassicurare i fan, infatti, ci ha pensato la moglie Francesca Pascale su Instagram.

Francesca Pascale rassicura i fan

Mentre dalla bacheca social di Paola Turci non arrivano aggiornamenti, a rassicurare i fan ci pensa Francesca Pascale, che pubblica una foto che la ritrae insieme all’artista e scrive: “Dopo uno spavento improvviso il peggio è passato. Anima grande, ti amo”.

Il peggio è dunque passato, e Paola Turci commenta: “Di tutto cuore”. “Non mollare, guerriera”, le scrivono in tanti, e l’affetto arriva anche da Mara Venier e altri famosi.

Quali siano le condizioni cliniche di Paola Turci non è dato saperlo, né è resa nota la dinamica della brutta caduta che l’ha costretta al ricovero.

Le due si sono sposate a Montalcino in gran segreto: “Il giorno più bello della mia vita”, hanno dichiarato.

