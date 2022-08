Ci siamo: oramai la strada per effettuare gli acquisti via chat WhatsApp è spianata. L’annuncio ufficiale del primo programma di shopping effettivo del servizio di messagistica è giunto in questa mattinata del 29 agosto da Mark Zuckerberg, founder e CEO prima di Facebook e ora di Meta. La grossissima novità parte in questa fine estate in India, ma di certo fa da apripista anche ad uno scenario globale in un futuro non tanto lontano.

Alcuni utenti tester (proprio in India) possono procedere ai loro acquisti direttamente in una chat WhatsApp. Naturalmente, il riferimento non è ad una conversazione qualunque ma a quella con l’account business di JioMart, catena di supermercati indiana appunto con la quale la società Meta ha stabilito una partnership storica. Quest’ultima consentirà agli acquirenti di richiedere l’acquisto di determinati prodotti attraverso il servizio, metterli a carrello e poi eseguire il pagamento vero e proprio. Il tutto senza uscire da WhatsApp ed è qui che sta la più grossa novità e con la sicurezza di transazioni criptate end-to-end e dunque del tutto sicuro.

Il progetto dello shopping via chat WhatsApp ha solide radici in un lungo periodo di sperimentazione che ha visto proprio il paese India come culla dell’interessante novità. Per una diffusione della stessa funzione anche in altre parti del mondo, probabilmente, non si dovrà aspettare poco. La tecnologia di certo è matura per consentire le transazioni in chat ma, in ogni singolo paese, dovranno essere stabilite delle specifiche collaborazioni con catene e brand di vendita come JioMart e non da ultimo, anche con i circuiti di pagamento. Di certo, una prima fase in India di acquisti senza intoppi e problematiche segnerà positivamente l’adozione della pratica novità anche altrove e sarà di certo Zuckerberg a comunicarci i primi risultati in tal senso, non appena disponibili.