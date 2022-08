Squadra Omicidi Barcellona e Squadra Speciale Stoccarda tornano in onda insieme, nella domenica pomeriggio di Rai2, con due episodi in prima visione.

Squadra Omicidi Barcellona è la serie che segue le indagini di due detective, Xavi Bonet (interpretato da Clemens Schick) e Fina Valent (Anne Schäfer), impegnati con la loro squadra a risolvere casi di omicidio nella città catalana. La serie è una produzione tedesca, composta da una prima stagione che ha avuto due episodi in formato film per la tv, più una seconda composta da quattro episodi. In Italia la serie va in onda su Rai 2 dall’autunno del 2018. Lo scorso 7 agosto è stato trasmesso l’episodio dal titolo Ragazze in Ostaggio, mentre il 28 agosto Rai2 trasmette il sesto episodio della seconda stagione in prima tv.

Ecco la trama di Squadra Omicidi Barcellona in onda il 28 agosto alle 15:50, dal titolo Amori Sofferti.

Un’agente viene uccisa nel corso di un’operazione antidroga. Fina e Xavi cominciano ad investigare anche tra i loro colleghi.

A seguire Squadra Omicidi Barcellona è Squadra Speciale Stoccarda, con l’ottava stagione che debutta il 28 agosto alle ore 17.30. Ecco la trama del primo episodio dal titolo Il Gruppo.

In un rifugio antiaereo al centro di Stoccarda, viene trovato il corpo di Erik Pabst, che la notte prima aveva partecipato ad una simulazione di un incidente nucleare.

La programmazione di Squadra Speciale Stoccarda proseguirà ogni domenica pomeriggio alla stessa ora con nuovi episodi in prima visione.

