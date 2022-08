Come ben sappiamo, verso gli inizi dello scorso mese di luglio Xiaomi ha lanciato lo Xiaomi 12S Ultra, smartphone di punta che, però, non è giunto sul mercato mondiale, ma solo internamente. Tuttavia, adesso c’è grande attesa per quanto riguarda il nuovo modello Xiaomi 13 Ultra, per il quale il produttore asiatico avrebbe in serbo alcuni piani.

Secondo quanto riferito su Twitter da Lei Jun, CEO di Xiaomi, il prossimo Xiaomi 13 Ultra sarà disponibile anche nei mercato globali. Normalmente il colosso cinese propone il lancio di uno o due modelli Ultra l’anno, di cui uno smartphone top di gamma ed un flagship killer con marchio Redmi. Questa volta come nuova uscita il brand cinese dovrebbe lanciare lo Xiaomi 13, la cui presentazione è attesa tra il novembre e dicembre prossimo. Ora come ora, non sono trapelati dettagli circa quelle che potranno essere le specifiche tecniche del device, ma possiamo basarci sulle caratteristiche del predecessore Xiaomi 12S Ultra per iniziare a capire quali funzioni aspettarci. Lo Xiaomi 12S Ultra, infatti, mostra le seguenti specifiche: display AMOLED LTPO E5 da 6,73 pollici dotato di risoluzione QHD+ (3200 x 1440 pixel), una luminosità di picco di 1500 nit, un sensore di luce ambientale a 360°, una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120Hz, Dolby Vision e HDR10+.

ARTICOLI CORRELATI

Il dispositivo, inoltre, è alimentato da un processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, supportato da 8GB o 12GB di memoria RAM LPDDR5 e 256GB o 512 GB di storage interno UFS 3.1. Quanto al comparto fotografico, il predecessore del nuovo Xiaomi 13 Ultra sfoggia una tripla fotocamera posteriore dotata di sensore principale Sony IMX989 da 50MP, da un sensore ultra-grandangolare da 48MP e da uno zoom ottico periscopico da 48MP. La fotocamera anteriore sfrutta un sensore RGBW da 32MP. Il tutto è alimentato da una batteria da 4860mAh, dotata di supporto di ricarica rapida a 67W via cavo, 50W wireless e inversa a 10W. Insomma, restiamo in attesa di aggiornamenti circa ulteriori novità sul prossimo smartphone di punta Xiaomi.

Continua a leggere su optimagazine.com