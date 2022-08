Prosegue lo stop alla programmazione per NCIS Los Angeles 13 che non va in onda il 28 agosto su Rai2. La serie crime sarà ancora in pausa per un’altra settimana, per poi tornare a pieno regime a settembre con un nuovo orario.

NCIS Los Angeles 13 tornerà quindi in onda il 5 settembre con due episodi in un’unica sera, cambiando quindi di programmazione: dalla domenica al lunedì. Nel particolare si vedrà l’episodio 13×03 e il 13×04. Ecco in dettaglio le anticipazioni.

Nel primo, il cui titolo originale è Indentured:

Sam e Kilbride si scontrano quando un caso che coinvolge un trafficante d’armi responsabile del massacro di agenti dell’ATF li porta da un colonnello coinvolto nel caso, nonché amico di Kilbride, accusato di aver fornito armi a gruppi di miliziani.

Nel secondo, dal titolo originale Sorry For Your Loss:

Mentre Callen continua a dare la caccia a Katya, Kilbride chiede l’aiuto dell’NCIS per trovare un camion carico di armi rubate; l’incarico diventa più impegnativo quando il loro sospettato viene trovato morto.

Nel cast di NCIS Los Angeles 13: Chris O’Donnell nel ruolo di Grisha “G.” Callen; Daniela Ruah è Kensi Blye; Eric Christian Olsen è Marty Deeks; Medalion Rahimi è Fatima Namazi; Caleb Castille è Devin Roundtree; Gerald McRaney è Hollace Kilbride; LL Cool J nei panni di Sam Hanna. Linda Hunt sarà presente in un numero minore di episodi nel ruolo di Hetty. Barrett Foa e Renée Felice Smith non fanno più parte del cast dopo la loro uscita di scena nel finale della dodicesima stagione.

L’appuntamento con NCIS Los Angeles 13 su Rai2 di lunedì anticipa di orario, quindi a partire dalle 21:05.

