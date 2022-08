Made For Love 2 debutta il 28 agosto su Sky Serie, con tutti gli episodi della stagione in onda in una sola serata. La dark comedy è un format originale di HBO Max, sviluppato da Alissa Nutting, Dean Bakopoulos, Patrick Somerville e Christina Lee, e nasce come un adattamento televisivo del romanzo omonimo scritto da Nutting. La seconda stagione ha debuttato negli Stati Uniti sul servizio streaming di HBO solo la scorsa primavera ed ora arriva in Italia in prima visione assoluta.

Made For Love 2 vede ancora Cristin Milioti, nota ai più per aver recitato nella serie televisiva How I Met Your Mother nei panni di Tracy McConnell, al centro della storia nel ruolo di Hazel Green Gogol, una donna che cerca di divorziare dal marito ma scopre che quest’ultimo le ha fatto installare un chip nel cervello per monitorarla e tracciare tutte le sue emozioni.

Sky Serie trasmette Made For Love 2 in un’unica soluzione, come avvenuto per molti format inediti nell’ultimo anno e per la stessa prima stagione della serie. Tutti gli otto episodi della stagione 2 vanno in onda nella serata del 28 agosto e saranno successivamente replicati nei giorni seguenti nel palinsesto giornaliero.

Ecco le trame di Made For Love 2 per i primi due episodi, che aprono la serata dedicata alla serie a partire dalle 21.10 sul canale 112 di Sky.

Per salvare la vita di suo padre, Hazel interrompe la fuga e torna nel palazzo high-tech del marito.

Hazel cerca di comunicare con i dipendenti di Byron, mentre Herbert è assillato dal dubbio che stia perdendo il proprio tempo.

Made For Love 2 è disponibile anche on demand su Sky e in streaming su Now.

Continua a leggere su optimagazine.com