Gli smart speaker possono facilitare non poco la vita, aiutando gli utenti ad organizzare al meglio il proprio tempo ed i propri impegni. In fondo basta solo la voce per impartire loro comandi, quindi parliamo di un prodotto contraddistinto da un elevatissimo livello di accessibilità.

Echo Dot (3ª generazione)

Uno smart speaker che non ha bisogno di presentazioni e che resta un evergreen irrinunciabile: parliamo del dispositivo in assoluto più venduto, rivestito in morbido tessuto e perfettamente adatto anche agli spazi più piccoli. Potrete facilmente controllare la musica con la vostra voce, ascoltando i brani che più preferite tramite Amazon Music, Apple Music, Spotify, TuneIn e tanto altro. Un’altra cosa interessante potrebbe essere quella di collegarlo ad un secondo Echo Dot (3ª generazione) per ottenere un audio stereo potente, così da riempire la casa della vostra musica preferita. Alexa risponderà a tutte le domande che vorrete porle, gestendo per voi gli altri apparecchi intelligenti montati in casa. Il prezzo è di 29,99 euro, motivo per il quale abbiamo deciso di includerlo per primo in questa rassegna.

Offerta Echo Dot (3ª generazione) - Altoparlante intelligente con... Ti presentiamo Echo Dot - Il nostro altoparlante intelligente più...

Controlla la musica con la tua voce – Ascolta brani in streaming da...

Belkin Altoparlante Intelligente

Passiamo subito all’artiglieria pesante, visto il prodotto di cui stiamo per parlarvi: la tecnologia Belkin non la scopriamo adesso, visto che sforna prodotti di altissimo profilo da oltre 35 anni. L’articolo in questione è dotato di acustica di Devialet in grado di assicurare una qualità del suono sopraffina, anche se riprodotta attraverso un dispositivo tanto compatto. Il design ‘Push-Push‘ dei due woofer rimuove le vibrazioni e garantisce bassi profondi e di particolare impatto. La ricarica wireless rapida è ottimizzata per gli iPhone e gli smartphone Samsung e Google. Potrete abbinare lo speaker intelligente ad altri prodotti compatibili con Alexa e AirPlay 2 per fruire della vostra musica preferita in ogni stanza della casa. Il prezzo è di 170,14 euro.

Belkin Altoparlante Intelligente Hi-Fi + Caricabatteria Wireless... Cosa contraddistingue Belkin: tecnologia all'avanguardia e innovazioni...

Acustica di Devialet: le tecnologie brevettate dai pionieri dell'audio...

Echo Studio

Amanti del suono potente? Questo è lo smart speaker che fa per voi: i cinque altoparlanti inclusi sono in grado di assicurare bassi profondi, medi dinamici e alti nitidi, mentre la tecnologia Dolby Atmos farà il resto, aggiungendo quel tocco di spazialità, profondità e definizione alla vostra musica. L’altoparlante è capace di riconoscere automaticamente l’acustica di ogni ambiente in cui viene installato, adattando la riproduzione musicale per offrire un audio qualitativamente superiore. Il prezzo è di 199,99 euro.

Ti presentiamo Echo Studio - Altoparlante intelligente con audio Hi-Fi... Audio che riempie la stanza - I cinque altoparlanti offrono bassi...

Pronta ad aiutarti - Chiedi ad Alexa di riprodurre musica, leggerti le...

Sonos One Generazione 2

Volete un prodotto completo? Probabilmente eccolo: il device garantisce il supporto al controllo vocale con Amazon Alexa, AirPlay e Google Assistant. Potrete sistemarlo in ogni angolo della casa grazie alla splendida finitura opaca liscia ed alla griglia in metallo resistente (disponibile in bianco e in nero). L’audio riprodotto è intenso e coinvolgente, degno di uno speaker di questo livello. Tra i migliori smart speaker non poteva mancare questo, che resiste anche all’umidità, ed è quindi adatto per l’uso in bagno o in giardino. Il prezzo è pari a 229,00 euro.

Sonos One Generazione 2 Smart Speaker Altoparlante Wi-Fi Intelligente,... Lasciati sorprendere dall'audio intenso e coinvolgente di uno smart...

Controllo vocale con Amazon Alexa, AirPlay e Google Assistant

Echo Show 10 (3ª generazione)

Infine vi proponiamo questo dispositivo, con schermo intelligente HD da 10.1 pollici capace di muoversi da solo per avere sempre a disposizione le vostre videochiamate, ricette o contenuti multimediali. Oltretutto, potrete dare un’occhiata alla stanza dove lo speaker intelligente è ubicato quando non siete fisicamente presenti in casa, ed avere sempre tutto sotto controllo. Le videochiamate risulteranno sempre molto gradevoli: la telecamera da 13MP integrata, grazie al movimento sincronizzato ed all’inquadratura automatica, riesce a mantenere il soggetto sempre in primo piano, senza mai perderlo di vista. Il prezzo è di 249,99 euro.

Nuovo Echo Show 10 (3ª generazione) | Schermo intelligente in HD con... Progettato per muoversi con te - Con uno schermo HD da 10,1" che si...

Sempre al centro dell'attenzione - Videochiama amici e famiglia o...

Continua a leggere su optimagazine.com