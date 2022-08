Bull 6 prosegue la sua corsa su Rai2 col terzo episodio della stagione, l’ultima per il procedurale legale con protagonista l’ex NCIS Michael Weatherly.

Il terzo episodio di Bull 6, in onda in prima tv in chiaro su Rai2 domenica 28 agosto alle 21.20, vede il protagonista alle prese con gli strascichi delle vicende che hanno caratterizzato la stagione precedente, ma anche nuovi casi di alto profilo da risolvere.

Ecco la trama di Bull 6 per l’episodio dal titolo Quando i Ragazzi Ricchi Uccidono.

Bull, che soffre ancora di attacchi d’ansia dal rapimento di sua figlia, accetta di difendere il figlio di un imprenditore, accusato di aver ucciso la sua ragazza del liceo 22 anni prima.

Bull 6 è disponibile anche in streaming su Raiplay, che rende fruibile ciascun episodio della serie in diretta in contemporanea con la messa in onda televisiva e on demand per una settimana dopo la trasmissione in prima tv. Non va in onda invece, questa settimana, NCIS Los Angeles 13.

Bull 6 è la stagione che mette fine alla serie CBS ispirata alla vita dello psicologo ed esperto in scienze forensi Phil McGraw, conosciuto anche come “Dr. Phil”, diventato negli anni anche un volto televisivo dopo aver esercitato a lungo la professione di consulente di processo. Le vicende personali di Weatherly, accusato di aver tenuto comportamenti molesti sul set e perfino costretto dalla produzione a frequentare dei corsi per migliorarsi, hanno influito non poco sulla scelta di CBS di concludere la serie con la stagione 6.

