Il mistery inglese di BBC One Testimone d’Accusa (titolo originale The Witness for the Prosecution) sbarca in prima tv su Sky Investigation. La miniserie britannica in due episodi è ispirata al racconto omonimo di Agatha Christie, adattato per la tv in forma ampliata da Sarah Phelps, per la regia di Julian Jarrold.

La trama di Testimone d’Accusa si snoda tra delitti, ambite eredità e trappole ben architettate: la storia è ambientata nella Londra degli anni ’20 del Novecento, in una zona residenziale della capitale inglese, quando si consuma un omicidio di alto profilo di cui tutte le tracce portano verso la cerchia di persone più vicine alla vittima. La miniserie amplia e approfondisce il contenuto del racconto, creando di fatto un format originale rispetto sia al libro che alle versioni che ne sono state tratte negli anni tra teatro e cinema (come quella di Billy Wilder del 1957).

Ecco la trama di Testimone d’Accusa, in onda col primo dei due episodi il 27 agosto su Sky Atlantic (canale 114 di Sky) in prima serata.

Londra, 1923: un brutale omicidio tinge di rosso i tappeti di un’elegante residenza di Holland Park. La vittima è la ricca e fascinosa Emily French e tutto sembra contro il giovane amante Leonard Vole…

Testimone d’Accusa è stata trasmessa per la prima volta nel 2017 in Italia da Giallo, il canale 38 del digitale terrestre dedicato agli amanti del genere. Sky Investigation trasmetterà il secondo ed ultimo episodio sabato 3 settembre, sempre in prima serata.

Continua a leggere su optimagazine.com