La stanza degli scrittori di Stranger Things 5 si è già ripopolata: dopo il finale della quarta stagione che ha infranto ogni record di visualizzazioni su Netflix quest’estate, è già tempo di buttare giù le sceneggiature del prossimo capitolo, che concluderà (almeno per ora) la saga soprannaturale ambientata negli anni Ottanta.

Stranger Things 5 non ha ancora una data d’uscita, ma già un cantiere aperto. Matt Duffer, creatore dello show insieme al fratello Ross, ha dichiarato di voler tornare ad avere tempi di produzione più accettabili rispetto a quelli abnormi della stagione precedente, allungati non solo per via delle sospensioni causate dall’emergenza Covid, ma anche per la durata monstre di alcuni episodi, molto criticata da una parte del pubblico. “Non credo che i tempi di esecuzione saranno così estremi nella stagione 5. Stiamo cercando di tornare alla semplicità della struttura nella stagione 1, con una scala e una portata più grandi” ha dichiarato a The Hollywood Reporter ai primi di agosto.

Attualmente Stranger Things 5 è ancora in fase di scrittura, appena iniziata. Il profilo Twitter ufficiale degli sceneggiatori della serie ha condiviso la foto di una griglia ancora bianca, in cui si legge però quella che è una notizia: a quanto pare Stranger Things 5 avrà 8 episodi, a differenza dei 9 della stagione scorsa. “Fase griglia”, si sono limitati a commentare gli autori.

Poco altro si sa degli episodi di Stranger Things 5, se non che saranno rivelatori rispetto a molti dei misteri coltivati durante la serie e che ci sarà un finale eccezionale in termini di durata. Secondo Matt Duffer, sarà un episodio “piuttosto massiccio” a concludere la saga. Intanto si pensa già a coltivare l’eredità di Stranger Things con un primo spin-off.

