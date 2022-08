L’impressionante quanto realistica scena del parto di House of the Dragon ha già sollevato molte polemiche per la sua brutalità. Ambientato centinaia di anni prima degli eventi narrati neI Trono di Spade, la serie prequel racconta la controversa famiglia Targaryen e la sanguinosa guerra civile che alla fine ne conseguirà. Lo show ha debuttato su HBO, e in contemporanea in Italia, il 21 agosto, attirando un pubblico da record con quasi 10 milioni di spettatori (e ciò ha portato la rete a rinnovarla per la seconda stagione).

L’episodio pilota di House of the Dragon ha presentato al pubblico una serie di nuovi personaggi (qui la guida ai protagonisti), e si è caratterizzato subito per il sesso e la violenza a cui i fan de Il Trono di Spade erano già abituati. In particolare c’è stata una sequenza che ha destato diverse critiche.

La scena del parto in House of the Dragon è stata abbastanza esplicita e orribile da vedere. Il Re Viserys decide infatti di sacrificare sua moglie incinta affinché l’erede al trono nasca sano. Così la Regina Aemma viene sottoposta a un taglio cesareo quando il suo parto non va come previsto, e ciò provoca la sua morte.

In una nuova intervista a Insider, l’attore Paddy Considine rivela che, per quanto la scena del parto fosse scomoda da guardare, era ancora più estrema da girare sul set. L’attore spiega che la sequenza non è stata facile da girare, ricordando che in origine era “più brutale e molto più emotiva”, ma che alla fine è stata tagliata nel montaggio finale:

“È stato difficile girare. È tutto finto, ma è stata dura. È stato molto emozionante. In effetti, è stato molto più brutale e molto più emozionante di quanto si pensi. Forse troppo, perché Viserys è completamente devastato. Complimenti a Sian perché stava usando tutta la sua fisicità richiesta per il ruolo. È stato un lavoro molto fisico da parte sua”.

La scena del parto in House of the Dragon è particolarmente difficile da guardare non solo per la violenza grafica, ma anche per le circostanze in cui è viene effettuata. Costretto a scegliere tra la vita di sua moglie e il nascituro, Viserys alla fine sceglie il bambino nella speranza di ottenere finalmente un erede maschio. Nonostante il loro fosse un matrimonio felice, la scena ci mostra come la società patriarcale sia molto radicata: infatti Aemma non ha voce in capitolo, e viene costretta ad obbedire mentre i dottori eseguono tutta la procedura.

