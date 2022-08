Patrizia Groppelli al Grande Fratello Vip 2022? Non è la prima volta che si parla di questa eventualità e spesso in questi mesi si è parlato dell’opinionista televisiva come possibile concorrente del reality di Canale5 firmato da Alfonso Signorini e adesso è arrivato quello che sembra essere un indizio schiacciante. A rilasciare l’indizio è stato proprio il padrone di casa che ha rivelato sui social che una delle nuove vippone della casa ‘ama i pelati’ proprio come lui.

Molti sono convinti che sia lampante il legame tra Patrizia Groppelli e Alessandro Sallusti e quindi il suo ‘affetto’ per i pelati confermando così che possa essere proprio lei una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 2022. Ma chi è Patrizia Groppelli? Chi non segue i programmi di Barbara d’Urso non sa che l’imprenditrice è spesso sua ospite ma che il suo primo amore rimangono gli affari.

Dopo aver conseguito la sua laurea in Marketing a Miami negli anni Novanta, Patrizia Groppelli ha esordito sulle pagine della cronaca rosa per il suo amore da favola con Dimitri Kunz d’Asburgo, discendente di una delle famiglie nobili europee tra le più importanti. Il loro amore si è poi schiantato contro il presunto tradimento di lui con Daniela Santanchè, sua amica e allora compagna di Alessandro Sallusti.

Secondo il gossip i due si sono avvicinati proprio per via dei rispettivi tradimenti subiti e da allora fanno coppia fissa. Carne al fuoco ce n’è davvero tanta e siamo sicuri che un personaggio come Patrizia Groppelli potrà regalare tanto al pubblico a casa (in termini di gossip) e anche ai suoi coinquilini (in termini di polemiche). Patrizia Groppelli non ha figli e il suo lavoro potrà sicuramente attendere per vivere senza intoppi questa esperienza.