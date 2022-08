Morgan sta male, per questo si trova costretto ad annullare i concerti. In un video pubblicato su Instagram lo vediamo mentre si consola al pianoforte sulle note del Preludio In Mi Maggiore di Joann Sebastian Bach dal primo libro de Il Clavicembalo Ben Temperato (BWV 854a).

Che succede a Morgan? Tutto è iniziato quando Marco Castoldi, attraverso il suo staff, ha dovuto rinunciare a salire sul palco dell’Otranto Summer Festival di giovedì 25 agosto. Il suo team si è limitato a specificare: “A causa di problemi di salute dell’artista”. Nelle ultime ore Morgan, sui social, ha spiegato il problema.

Le sue parole:

“In questi giorni sto molto male, ho dovuto annullare i concerti purtroppo, mi dispiace per chi aveva già acquistato i biglietti, credo che la mia agenzia sia riuscita a rimandarli e non cancellarli. Ho delle grandi fitte di dolore, ho sempre tribolato con il mio rene sinistro, non è una sorpresa prima o poi sapevo che si sarebbe ripresentato. Cerco di distrarmi con la musica che ha un potere salvifico, conoscendo la storia di Franz Liszt che è sempre uscito da qualunque momento difficile fisicamente grazie alla immersione nella musica. Ci vediamo appena mi riprendo, se mi riprendo”.

Non è dunque chiaro quale sia il problema che affligge il rene sinistro di Morgan. I fan, in ogni caso, lo incoraggiano dicendogli che presto si rimetterà in sesto. Nel frattempo Castoldi ha condiviso il video Samba in cui riprende la sua esperienza a Ballando Con Le Stelle.

Recentemente, tra una data e l’altra del tour, Morgan ha lanciato un appello ai suoi fan per trovare il nome di un artista le cui opere erano esposte in una stanza d’albergo.

A proposito del suo vissuto, invece, ha reso grazie a Flavio Insinna per le parole spese a suo favore nel corso di una puntata de Il Cantante Mascherato. Dall’incidente di Sanremo con Bugo, del resto, un certo accanimento mediatico lo tallona a vario titolo, e non sono mancate le occasioni in cui lo stesso Castoldi è stato oggetto di polemiche.

Per questo si esclude categoricamente un ritorno della coppia di cantautori al Festival di Sanremo 2023.

Continua a leggere su optimagazine.com