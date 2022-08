Vuoi per scaramanzia, vuoi per mantenere una certa perfezione: Jennifer Lopez licenzia i ballerini che risultano essere nati sotto il segno della Vergine. L’accusa arriva dall’attrice Heather Morris, già star di Glee, che ha svelato l’aneddoto durante un podcast.

Heather Morris, nota per aver interpretato Brittany Pierce nella serie TV Glee, è intervenuta ai microfoni del podcast Just Sayin’ condotto da Justin Martindale. La formula dubitativa è d’obbligo, in quanto la stessa Morris “avrebbe sentito dire” – così si esprime Fanpage – che la diva e voce di Jenny From The Block avrebbe deciso di liberarsi dei ballerini nati sotto il segno della Vergine.

Il fatto sarebbe avvenuto durante le prove per il nuovo tour di Jennifer Lopez. La cantante, una volta terminate le prove, avrebbe chiesto ai presenti chi di loro fosse nato sotto quel segno. A tutti i nati sotti quella combinazione zodiacale, J.Lo avrebbe indicato la porta.

Sui social tale rumor ha ottenuto una certa risonanza, e c’è chi giura che la scelta della Lopez sarebbe dovuta al segno zodiacale dell’ex marito Marc Anthony.

Per il momento la popstar, attrice e imprenditrice non ha commentato. La redazione del tabloid The Mirror avrebbe tentato di mettersi in comunicazione con la diva ma non avrebbe ancora ottenuto risposta.

Jennifer Lopez, del resto, dovrebbe trovarsi ancora in Italia per la seconda luna di miele in compagnia del marito Ben Affleck: dopo aver soggiornato presso la tenuta di George Clooney sul lago di Como, la coppia è stata rintracciata in via Montenapoleone, a Milano.

Non è chiaro da quale fonte l’attrice Heather Morris abbia appreso la notizia, per il momento non sono emerse dichiarazioni nemmeno dai ballerini che sarebbero stati scartati dalla popstar durante le audizioni.

Non si esclude che Jennifer Lopez possa rispondere a tali affermazioni nelle prossime settimane, specie con l’approssimarsi del compleanno dell’ex marito Marc Anthony il 16 settembre.

