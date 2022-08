Tutto pronto per il match di domani sera, domenica 28 agosto, tra Fiorentina e Napoli, in programma allo Stadio Artemio Franchi di Firenze e con fischio d’inizio alle ore 20.45. Le due compagini si affrontano nella terza giornata del campionato di Serie A: si tratta di squadre che puntano ad obiettivi importanti e che mirano entrambe alla conquista dei 3 punti, utili a consolidare il loro piazzamento nelle zone più alte della classifica. Giunti a questo punto, andiamo a vedere insieme dove seguire la diretta in tv, streaming e le probabili formazioni della partita.

Per quanto riguarda l’inizio della nuova stagione della massima serie del campionato italiano di calcio, la Fiorentina allenata da mister Vincenzo Italiano è reduce da una vittoria ottenuta nel primo turno contro la Cremonese per 3-2 ed un pareggio a reti inviolate la scorsa settimana contro l’Empoli. Quanto al Napoli di Luciano Spalletti, che sta vivendo giornate bollenti di mercato con il possibile approdo di Cristiano Ronaldo in azzurro, proviene da un’apertura di campionato con i fiocchi in seguito alle vittorie goleade ottenute sia contro l’Hellas Verona per 5-2 sia al Maradona contro il Monza con il punteggio di 4-0. Quanto ai precedenti tra le due squadre si contano in totale 144 match in Serie A, con un bilancio leggermente favorevole ai toscani, infatti: 54 le vittorie della Fiorentina, 51 quelle del Napoli e 39 i pareggi.

In merito alla visione di Fiorentina-Napoli in TV, l’attesissimo incontro verrà trasmesso in diretta streaming esclusiva su DAZN, che si potrà vedere tramite PC, smartphone, tablet, sulle smart tv di recente generazione compatibili con l’app e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, a PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) oppure su Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Di seguito le probabili formazioni di domani sera:

FIORENTINA (4-3-3) con: Gollini; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Ikoné, Jovic, Sottil;

NAPOLI (4-3-3) con: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

