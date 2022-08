Chitarra acustica, percussioni e good vibes: questa la formula scelta da Selena Gomez e Rema in Calm Down, una collaborazione che unisce il mondo pop e r’n’b della cantante di Grand Prairie e l’universo e l’afro-fusion dell’artista nigeriano.

Selena Gomez e Rema si muovono tra percussioni e corde di metallo, il tutto su un beat che sa far ballare quanto assopire grazie alla positività che trasuda da ogni nota.

Calm Down con Selena Gomez è la versione remix di un brano contenuto in Rave & Roses, album di debutto di Rema già trainato dal singolo di successo Soundgasm nonché al 15esimo posto nella classifica Afrobeats Songs USA. Ancora, Soundgasm si è classificata al settimo posto nella classifica Billboard US Afrobeats Songs.

L’ultimo album pubblicato da Selena Gomez è Rare (2020) dal quale sono stati estratti singoli di successo come la title-track, Lose You To Love Me, Look At Her Now e Boyfriend.

L’ultima collaborazione eccellente di Selena Gomez, inoltre, è presente nel disco Music Of The Spheres dei Coldplay con il titolo Let Somebody Go.

Chris Martin, infatti, ha sempre sostenuto di essere un fan della Gomez e per questo ha scelto di ospitarla nel nuovo disco della sua band.

Selena Gomez e Rema si sono incontrati per la prima volta nel backstage di una tappa del Rave & Roses Tour dell’artista nigeriano, e tra loro è nata un’intesa artistica. Poco tempo dopo, la Gomez ha fatto intendere sui social che presto sarebbe arrivata una collaborazione.

Nell’attesa dell’arrivo di un nuovo album – lei stessa ha detto di essere al lavoro – Selena Gomez recentemente si è dedicata alla quarta stagione del suo programma di cucina Selena + Chef e ha recitato sella serie TV Only Murders In The Building.

Intro: Rema

Vibez

Another banger

Chorus: Rema

Baby, calm down, calm down

Girl, this your body e put in my heart for lockdown, for lockdown, oh, lockdown

Girl, you sweet like Fanta, ooh, Fanta, ooh

If I tell you say, “I love you”, you no dey form yanga, oh, oh, yanga, oh

No, tell me no, no, no, no, woah, woah, woah, woah

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

Baby, come gimme your lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-woah-woah-woah-woah-woah

You got me like woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah

Shawty, come gimme your lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-woah-woah-woah-woah-woah, hmm

Verse 1: Rema

I see this fine girl, for my party she wear yellow

Every other girl they dey do too much but this girl mellow

Naim, I dey find situation, I go use take tell am hello

Finally, I find way to talk to the girl but she no wan follow

Who you come dey form for? Woah (Mhmm)

Why you no wan’ conform? Woah (Mhmm)

Then I start to feel her bum-bum (Mhmm)

But she dey gimme small, small, woah

I know say she sabi pass that one, onе (Mhmm)

But she feeling insecure, woah

‘Causе her friends go dey gum her like chewing gum, woah (Mhmm)

Go dey gum her like chewing gum, oh-woah

Verse 2: Selena Gomez

Yeah, I know I look shy but for you I get down, oh, woah

And my hips make you cry when I’m moving around you (Yeah)

Do it once, do it twice (Do it twice)

I push back, you hold me tight

Get a taste for a night

Chorus: Selena Gomez & Rema

Baby show me you can calm down, calm down

Dance with me and take the lead now, lead now

Got you so high that you can’t come down, come down

Don’t you ask, you know you’re allowed, allowed

When it’s you I can’t say no-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

Baby, give me lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-woah-woah-woah-woah-woah

You got me like woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah

Shawty, come gimme your lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-woah-woah-woah-woah-woah, mm-hmm

Verse 3: Rema & Selena Gomez

As I reach my house, I say make a rest small, oh-woah (Make a rest small, oh-woah)

As me I wake up na she dey my mind, oh-woah (Na she dey my mind, oh-woah)

Day one, day two-wo, I no fit foc-o-us (I no fit focus)

Na so me I call am, say make we link up, woah (I say make we link up woah)

Got my hand on your heart now, I can feel it race

If I leave then you say you can never love again

Wanna give you it all but can’t promise that I’ll stay

And that’s the risk you take (You take)

Chorus: Rema & Selena Gomez

Baby, calm down, calm down

Girl, this your body e put in my heart for lockdown, for lockdown, oh, lockdown

Girl, you sweet like Fanta, ooh, Fanta, ooh

If I tell you say, “I love you”, you no dey form yanga, oh, oh, yanga, oh

No tell me no, no, no, no, woah, woah, woah, woah

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh (Your love, your love)

Baby, come gimme your lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-woah-woah-woah-woah-woah

You got me like woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah

Shawty, come gimme your lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-woah-woah-woah-woah-woah (Oh, woah), hmm

Outro: Selena Gomez

Your love