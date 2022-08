La corsa della One UI 5.0 in forma stabile prosegue spedita, anche se c’è ancora un po’ da aspettare. Android 13, d’altro canto, è stato reso disponibile sui Google Pixel solo da poco tempo, ed è quindi legittimo che il produttore asiatico stia limando gli ultimi dettagli prima del via libera definitivo anche nell’ambito dei propri device.

Vi ricordiamo che i primi smartphone del colosso del Seul ad aver ricevuto la beta 1 sono stati i Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra all’inizio del mese (lo stesso dicasi per i Samsung Galaxy S21 e S20), con la beta 2 disponibile proprio in queste ore, anche se per adesso non ancora nel nostro Paese. Non è difficile capire che, a questo punto, siano sempre più i proprietari dei top di gamma di casa Samsung a chiedersi quando verrà resa disponibile la versione stabile della One UI 5.0. Il leaker @RoderSuper, che non può essere considerata una fonte ufficiale, ha fatto sapere che l’aggiornamento potrebbe arrivare in forma stabile il 17 o forse il 19 ottobre a bordo dei Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra.

D’altro canto, i tempi sembrano corrispondere a quelli che erano circolati con le precedenti indiscrezioni di fine giugno. Oltretutto, la One UI 4.0 l’anno scorso fece il proprio debutto sugli ex top di gamma Samsung Galaxy S21 verso metà novembre. Nel frattempo, è chiaro che il produttore asiatico dovrà continuare a sfornare beta sempre più perfette, estendendo il supporto della One UI 5.0 anche ai nuovi Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com