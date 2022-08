L’aneddoto di Ozzy Osbourne sugli acidi e sul singolare incontro con un cavallo arriva negli stessi giorni in cui si parla tanto di Patient Number 9 e del numero con Eric Clapton per il testo di One Of Those Days.

Il rapporto tra il frontman dei Black Sabbath e le droghe è ben noto, così come quello con le religioni. Altrettanto noto è quello con gli animali, a partire dall’incidente di Des Moines, ma pochi conoscono il racconto in cui i protagonisti sono 3: Ozzy, gli acidi e un cavallo.

Recentemente il tabloid Daily Star ha pubblicato un estratto del libro Symptom Of The Universe di Mick Wall, biografia dei Black Sabbath, in cui troviamo storie interessanti che riguardano i 4 componenti.

“All’epoca in America la gente amava mischiare gli acidi nei drink e la cosa non mi dava problemi. Ingoiavo manciate di pillole tutte insieme. La fine è arrivata quando sono tornato in Inghilterra. Ho preso 10 pasticche di acido e poi sono andato a fare una passeggiata in un campo. Ho trascorso circa un’ora a parlare con questo cavallo e, alla fine, il cavallo si è girato e mi ha detto di andare a farmi fo**ere. Tanto mi è bastato”.

Il rapporto tra Ozzy e gli acidi è raccontato, sulle stesse pagine, dal batterista Bill Ward che ricorda quella volta in cui il frontman, dopo aver assunto una notevole quantità di acido in California, disse di recarsi in spiaggia per farsi una nuotata.

In realtà, ricorda Ward, Osbourne non si mosse mai dalla spiaggia e lo sorpresero a fare bracciate sulla sabbia. Un cavallo, in realtà, fece parte della vita del frontman dei Black Sabbath. Quando viveva a Ranton aveva Turpin, un equino bianco di cui il cantautore andava così fiero da sfoggiarlo nel suo pub preferito.

