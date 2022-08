Prosegue Hudson and Rex 4 su Rai3, nuova stagione del remake canadese del celebre Il Commissario Rex. Nella seconda serata di venerdì 26 agosto, andrà in onda un episodio inedito della quarta stagione, al momento l’ultima della serie tv.

Al centro delle vicende c’è l’investigatore Charlie Hudson e il suo compagno di avventure a quattro zampe: Rex, un pastore tedesco. Insieme i due lavorano per consegnare criminali alla giustizia. La quarta stagione di Hudson and Rex (composta da 16 episodi) viene trasmessa ogni venerdì con un episodio a settimana, sempre in seconda serata.

Si intitola Paura nel bosco l’episodio 4×04 in onda stasera di cui vi riportiamo la sinossi:

Sarah parte per un ritiro sulla leadership in mezzo al bosco. In sua assenza uno scienziato viene trovato morto nella sua auto. I sospetti puntano su una società petrolifera che ha commissionato alla vittima la valutazione ambientale di un terreno su cui far partire un progetto da un miliardo di dollari. Charlie e Rex indagano sul caso. Intanto Sarah nel bosco affronta un killer che vuole uccidere una delle partecipanti al ritiro.

Hudson and Rex 4 su Rai3 torna in onda venerdì 2 settembre con l’episodio 4×05. Quando la fortuna di un guru del mercato azionario viene rubata, Charlie e Rex si mettono sulle tracce di un ladro davvero sorprendente.

Nel cast della serie tv: il cane poliziotto Diesel vom Burgimwald che interpreta il pastore tedesco Rex; John Reardon è il detective Charlie Hudson; Mayko Nguyen è Sarah Truong; Kevin Hanchard è il sovrintendente Joseph Donovan; e Justin Kelly nel ruolo di Jesse Mills.

Tutti gli episodi delle passate stagioni sono disponibili gratuitamente su RaiPlay. L’appuntamento con Hudson and Rex 4 su Rai3 è per le 23:15 circa.

