Harry Styles a Campovolo nel 2023. Il Love On Tour di Harry Styles prosegue con 19 nuovi spettacoli in Europa e si arricchisce di nuovi eventi in America.

A chiusura del tour, Harry Styles sarà in Italia per un imperdibile appuntamento in programma in una delle arene più grandi ed importanti d’Europa: la RCF Arena Reggio Emilia di Campovolo. Uno il concerto atteso per il prossimo anno, che si terrà il 22 luglio.

La data:

22 luglio 2023 · RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo)

Biglietti per Harry Styles a Campovolo nel 2023

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 10:00 di giovedì 1 settembre 2022. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. Basterà inserire i propri dati e il proprio indirizzo email per accedere ad una sezione dedicata e riservata dalla quale sarà possibile comprare biglietti prima di tutti gli altri, dopo aver effettuato il login.

La vendita generale dei biglietti aprirà dalle ore 10.00 di venerdì 2 settembre 2022 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati dei tre circuiti indicati. Sarà possibile comprare i biglietti anche via call center.

La location non consentirà di acquistare biglietti con posto a sedere numerato, dal momento che si tratta di un grande spazio all’aperto dove si tengono grandi concerti dal vivo con la sola possibilità di occupare un posto in piedi. I biglietti acquistabili saranno quindi di tipologia intero con posto non numerato in piedi. Per ulteriori dettagli sui prezzi e sulle tipologie di biglietti per Harry Styles a Campovolo nel 2023 continuate a seguirci.